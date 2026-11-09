A tan solo un mes de que se acabe la actividad futbolística en nuestro país, es prácticamente un deber, de los clubes, comenzar con la planificación de lo que será el próximo año 2027. Algunos quizá aún piensa en la lucha por el título, pero al mismo tiempo buscan asegurar piezas para funcionar al máximo nivel en la siguiente temporada. Los llamados equipos grandes son los que quizá más presión tienen por conseguir buenos refuerzos, pero también son los que tendrán más difícil asegurar a sus valores más importantes. Ese podría ser el caso de Eryc Castillo, que ha tenido una gran temporada en Alianza Lima, y quizá estaría ya en la mira de otros equipos.

La destacada actuación del delantero ecuatoriano durante el presente campeonato despertó el interés de otros mercados internacionales. Tras igualar uno a uno frente a Los Chankas en Andahuaylas con un gol suyo, el panorama sobre su permanencia sigue abierto.

Luego del retorno de la delegación blanquiazul a la capital peruana tras su reciente compromiso en provincia, el atacante fue abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto. Lejos de disipar las dudas sobre su futuro profesional, el futbolista prefirió evitar dar una respuesta directa y mantuvo un total misterio ante la prensa.

Eryc Castillo lleva 22 goles en el ñao con Alianza Lima. (Foto: Club Alianza Lima)

Al ser consultado puntualmente sobre si continuará vistiendo la camiseta íntima durante la próxima temporada, el artillero dejó una frase corta que aumentó la incertidumbre entre los aficionados. “Tranquilo, muchachos, después se van a enterar”, respondió el actual goleador del campeonato nacional.

Más allá de las especulaciones en torno al mercado de pases, el delantero dejó en claro que su mente está puesta únicamente en el cierre del Torneo Clausura. “Sigo con humildad y trabajo. Con trabajo vamos a dejar a Alianza Lima donde debe estar”, enfatizó con firmeza.

Los registros estadísticos que acumula la ‘Culebra’ en la Liga 1 2026 explican por qué despertaría tanto interés en el exterior. Tras volver a anotar este domingo en Andahuaylas, el atacante ecuatoriano alcanzó los 21 goles y 6 asistencias en 32 partidos disputados, consolidándose como el máximo artillero del campeonato peruano actual.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Alianza Lima?

El delantero registra una racha determinante en este tramo final del certamen doméstico, habiendo marcado en tres jornadas consecutivas frente a Sporting Cristal, Cienciano y Los Chankas. Contabilizando todos sus encuentros del año en el torneo local, el futbolista supera los 2500 minutos en cancha siendo titular indiscutible en el ataque.

Cabe precisar que el goleador mantiene vínculo contractual vigente con la institución blanquiazul hasta finales de la temporada 2028. Sin embargo, ante las importantes propuestas económicas que llegarían desde el fútbol mexicano para el 2027, la directiva íntima deberá definir su situación tras cerrar el torneo frente a FC Cajamarca.

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