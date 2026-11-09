Universitario de Deportes dejó escapar una importante oportunidad tras empatar 2-2 frente al CD Moquegua en el Estadio Monumental. El resultado complicó sus opciones de ganar el Torneo Clausura 2026, pero todavía mantiene una posibilidad matemática de quedarse con el segundo certamen de la temporada. La última jornada será determinante para los dirigidos por Fabián Bustos.

Tras disputarse la fecha 16, Sport Huancayo (+9) lidera la tabla de posiciones con 34 puntos. Sporting Cristal (+17) y Universitario (+11) aparecen detrás, ambos con 32 unidades, aunque los celestes tienen una diferencia de goles superior. Alianza Lima, que empató ante Los Chankas, quedó fuera de la pelea por el Clausura, aunque está clasificado para la final de los play-offs por el título nacional.

El primer requisito para Universitario es ganar su último partido frente a Sport Huancayo. El encuentro será una verdadera final, pues los cremas visitarán al actual líder del campeonato. Si consiguen los tres puntos, llegarán a 35 unidades y superarán al ‘Rojo Matador’, que se quedará con 34.

Sin embargo, la victoria ante Sport Huancayo no será suficiente por sí sola. La ‘U’ también necesita que Sporting Cristal empate o pierda frente a Cienciano. Si los rimenses no consiguen ganar, los cremas terminarán por encima de ellos y podrán quedarse con el primer lugar del Clausura, siempre que derroten al conjunto huancaíno.

Universitario volvió a dejar puntos en el camino tras no poder ganar en casa. (Foto: GEC)

El escenario cambia si Sporting Cristal consigue una victoria. Los celestes también llegarían a 35 puntos y la definición dependería de la diferencia de goles. Actualmente, ‘SC’ registra +17, mientras Universitario tiene +11. Por ello, los merengues tendrían que recortar esa diferencia de seis goles para superar a su rival en el criterio de desempate.

En caso de que los de Ate pierdan frente a Sport Huancayo, quedarán sin opciones de ganar el Clausura. El equipo crema necesita sumar de a tres en la última jornada y no puede permitirse otro tropiezo. Claramente los resultados contra Sport Boys (2-2) y el CD Moquegua (2-2) terminaron pesando para que llegasen a esta situación.

¿Qué pasa si la ‘U’ empata con los huancaínos? Pasarán a depender de que Cristal no le gane a Cienciano y que Alianza Atlético derrote a Melgar, lo que provocaría un escenario particular: los de Richard Pellejero quedarían lideres del Clausura, pero al estar fuera de los ocho primeros del acumulado, no irían los play-offs. De esta manera, los merengues clasificarían a la final contra Alianza Lima como segundo de la tabla acumulada.

El partido entre Sport Huancayo y Universitario se disputará el domingo 22 de noviembre en el Estadio IPD de Huancayo. Ese mismo día, Sporting Cristal recibirá a Cienciano en el Alberto Gallardo. La ‘U’ deberá ganar y estar al pendiente de lo que ocurra en el recinto rimense, para saber qué combinación de resultados le conviene para meterse a la disputa por el título nacional.

Universitario venció por 2-1 a Sport Huancayo cuando se enfrentaron por el Torneo Apertura 2026. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre con el horario pendiente de confirmación y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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