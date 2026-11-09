Sporting Cristal no pudo llevarse los tres puntos en su visita a ADT y ahora afrontará la última jornada del Torneo Clausura 2026 con la obligación de ganar. El empate por 1-1 en Tarma complicó sus posibilidades, pero el cuadro rimense todavía tiene opciones matemáticas de quedarse con el segundo certamen de la temporada. Eso sí, ya no depende únicamente de su propio resultado.

Tras la fecha 16, Sport Huancayo se mantiene como líder con 34 puntos. El conjunto bajopontino aparece en el segundo lugar con 32 unidades, las mismas que Universitario, aunque cuenta con una mejor diferencia de goles: +17 frente al +11 de los cremas. De esta manera, los tres equipos llegan a la última jornada con posibilidades de conquistar el Clausura.

El primer requisito para los dirigidos por Roberto Mosquera es conseguir una victoria frente a Cienciano. Un empate o una derrota los dejaría sin opciones de alcanzar el primer lugar, pues llegarían como máximo a 33 puntos. Por eso, los celestes tendrán que hacer respetar su localía en el Estadio Alberto Gallardo y buscar los tres puntos desde el inicio.

Pero ganar no será suficiente. ‘SC’ también necesita que Sport Huancayo no consiga una victoria frente a Universitario. Si el líder pierde, se quedará con 34 unidades, mientras que los rimenses llegarán a 35 si cumplen con su tarea. Si el ‘Rojo Matador’ empata, también alcanzaría los 35 puntos, pero el equipo celeste partiría con una amplia ventaja en diferencia de goles: +17 contra +9.

Sporting Cristal y ADT empataron por 1-1 en Tarma, por el Torneo Clausura 2026. (Foto: GEC)

El escenario más ajustado se presenta si Universitario derrota a Sport Huancayo. En ese caso, los cremas también llegarían a 35 puntos y quedarían igualados con Sporting Cristal, siempre que los estos derriten a Cienciano. La definición pasaría entonces por la diferencia de goles, criterio en el que los del Rímac tienen actualmente seis tantos de ventaja sobre la ‘U’.

Sin embargo, ese margen todavía puede modificarse en los últimos partidos. El reglamento de la Liga 1 establece que, en caso de igualdad de puntos, primero se considera la diferencia de goles y luego la cantidad de tantos anotados. Por ello, los celestes no solo deberán ganar, sino también procurar un buen resultado que les permita conservar su ventaja si Universitario consigue una victoria amplia en Huancayo.

Si Sporting Cristal consigue ganar el Torneo Clausura, clasificará a las semifinales de los play-offs por el título nacional y se enfrentaría a Universitario en partidos de ida y vuelta. Alianza Lima, equipo que quedó fuera de la pelea por el segundo certamen del año tras empatar con Los Chankas, espera en la final luego de haber ganado el Apertura y quedar entre los dos primeros puestos del acumulado. ¿Les alcanzará a los rimenses?

Sporting Cristal deberá ganarle a Cienciano y sacar cuentas para ver si le alcanza para ganar el Torneo Clausura 2026. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 2-2 con CD Moquegua, Universitario volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando visite a Sport Huancayo, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre con el horario pendiente de confirmación y tendrá lugar en el Estadio IPD de Huancayo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR