Alianza Lima terminó empatando por 1-1 con Los Chankas en Andahuaylas, un resultado que lo dejó fuera de la pelea por el Torneo Clausura, aunque siguen teniendo el boleto para la final de los play-offs de la Liga 1. Sin embargo, dicho partido tuvo una desenlace dramático por una jugada en particular, en donde los jugadores y el comando técnico del equipo local terminó pidiendo penal por una presunta infracción de Luis Advíncula sobre Abdiel Ayarza.

Todo esto sucedió en el tiempo de reposición, cuando faltaba pocos minutos para el pitazo final. Tras un centro desde la derecha al corazón del área de Alianza Lima, Abdiel Ayarza terminó en el suelo tras un forcejeo con Luis Advíncula. En primera instancia, Bruno Pérez no sancionó nada y Juan Carlos Bazalar, DT de Los Chankas, estuvo incontrolable al reclamar por la aparente falta sobre su futbolista.

Instantes después, Pérez acudió al llamado de César García, quien estaba a cargo del VAR junto a su asistente Raúl López. Al revisar una y otra vez la acción en el monitor, el colegiado principal determinó que su primera decisión fue la correcta y concluyó en que no hubo infracción de Advíncula sobre Ayarza, enardeciendo aún más los reclamos del plantel de Los Chankas.

En ese sentido, el conjunto andahuaylino emitió un comunicado en donde muestran su disconformidad con la actuación de Bruno Pérez, haciendo hincapié en la jugada donde se sintieron perjudicados. “El Club Deportivo Los Chankas CYC expresa su total disconformidad con la actuación del árbitro principal Bruno Pérez durante el encuentro disputado frente a Alianza Lima, especialmente por no haberse sancionado un penal evidente a favor de nuestro equipo, pese a la intervención del VAR y su llamado para la revisión de la jugada”, señalaron.

Bruno Pérez fue el árbitro principal del partido entre Alianza Lima vs. Los Chankas. (Foto: Getty Images)

En esta misma línea, Los Chankas apuntó hacia la aplicación del VAR como sistema para resolver este tipo de situaciones. “Consideramos inaceptable que, aun contando con las herramientas tecnológicas del VAR, se haya desestimado una acción clara y determinante, perjudicando el normal desarrollo del partido y el esfuerzo de nuestra institución”, agregaron.

Por lo tanto, los ‘Guerreros’ remarcaron que presentarán un reclamo formal ante la CONAR para dejar un precedente, además de solicitar las explicaciones sobre las decisiones que se tomaron en el partido. “En ese sentido, presentaremos un reclamo formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), exigiendo una evaluación rigurosa de la actuación arbitral y las explicaciones correspondientes sobre los criterios aplicados”, acotaron.

Finalmente, sentenciaron: “De igual manera, el club solicitará que la CONAR informe sobre los criterios que rigen el proceso de designación arbitral en el torneo, asi como las consecuencias que tienen los errores identificados en la evaluación y posterior programación de la terna involucrada. Invocamos a las autoridades del fútbol peruano a adoptar medidas concretas que garanticen una competencia justa, transparente e imparcial”.

Alianza Lima y Los Chankas empataron por 1-1 en Andahuaylas. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a FC Cajamarca, en el compromiso correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el domingo 22 de noviembre con el horario pendiente de confirmación y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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