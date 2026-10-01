Alianza Lima perdió por 2-1 ante Palestino en un amistoso disputado en el Estadio Alejandro Villanueva, pero para Pablo Guede el resultado no fue lo más importante de la jornada. El entrenador blanquiazul explicó que el principal objetivo era darle minutos a los futbolistas que no venían teniendo continuidad, pensando en que recuperen ritmo antes del reinicio del campeonato.

“Pudimos sumar bastantes minutos con jugadores que no vienen jugando, eso nos va a servir muy bien”, señaló en conferencia de prensa. El técnico destacó el esfuerzo de sus dirigidos y aseguró que la exigencia de los últimos días en Cieneguilla se hizo sentir durante el encuentro, al punto de que varios jugadores comenzaron a presentar molestias físicas.

“El trabajo que venimos haciendo es demasiado duro, estaban todos acalambrados y corrieron más de lo que esperaba”, comentó. Incluso, explicó que su intención inicial era no realizar modificaciones para permitir que los futbolistas acumularan una mayor cantidad de minutos, pero tuvo que cambiar de decisión cuando algunos empezaron a sentir el desgaste.

“La intención era no hacer ningún cambio para darles más minutos, pero cuando vi que empezaban a tocarse, decidimos que entraran los chicos que más minutos tienen”, agregó. En ese sentido, Guede dejó claro que el amistoso formó parte de una planificación que busca recuperar progresivamente a todo el plantel y llegar de la mejor manera posible a la reanudación de la competencia oficial.

Alianza Lima perdió por 2-1 ante Palestino en amistoso de preparación. (Foto: GEC)

Sobre los jugadores que todavía se encuentran en proceso de recuperación, Pablo Guede prefirió no establecer fechas. “No tengo ni la menor idea. Va a ser el día a día”, explicó. En el caso de Paolo Guerrero, indicó que ya volvió a trabajar con el grupo hace dos días y que será evaluado nuevamente el viernes, mientras que sobre Nicolás Díaz fue contundente: “Lo de ‘Nico’ es una cosa que no tiene tiempo”.

Guede también se refirió a Kevin Quevedo, quien volvió a sumar minutos en esta etapa de preparación. El técnico consideró que el atacante todavía necesita recuperar ritmo para alcanzar el nivel de otros compañeros. “Tiene que seguir mejorando. Hoy (ayer) se le vio con altibajos. No tiene el ritmo que tienen otros jugadores”, sostuvo, dejando en claro que deberá aprovechar los próximos amistosos para continuar ganando minutos y confianza.

Finalmente, el entrenador detalló cómo viene siendo la exigente preparación de Alianza Lima durante el receso. “Los estamos matando. Estamos haciendo un trabajo muy duro. Creo que metimos turnos turnos, una carga física muy alta”, contó. Guede adelantó además que este jueves reducirán un poco la intensidad y que el sábado buscará que los mismos futbolistas vuelvan a jugar para sumar más minutos, antes de bajar las cargas y comenzar a pensar nuevamente en el aspecto físico de cara al próximo compromiso del campeonato frente a Cusco FC en la ciudad imperial.

Pablo Guede viene afinando detalles antes del reinicio de la Liga 1. (Foto: LFP)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 2-1 ante Palestino, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Melgar, en un amistoso de preparación previo al reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para este sábado 3 octubre y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva a puertas cerradas.

En cuanto a la transmisión, esta vez este encuentro no será transmitido por ninguna casa televisora ni a través de una plataforma de streaming. Eso sí, podrás enterarte de todo lo que ocurra en las plataformas digitales de Depor.

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