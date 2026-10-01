Fabián Bustos ya está nuevamente en Universitario de Deportes y, tras oficializarse su regreso, brindó sus primeras declaraciones a través de Universitario TV. El entrenador argentino reconoció que afronta esta segunda etapa con mucha ilusión y dejó claro que el principal objetivo será pelear por el Torneo Clausura hasta el final, antes de buscar una posible definición por el título nacional.

“Estoy muy ilusionado. Siento que tenemos muchísimas chances. Sé la capacidad que tiene el plantel y lo que es nuestra gente cuando está toda junta, cuando estamos en comunión, unidos, no tengo dudas que vamos a pelear hasta el final para conseguir lo que quiere la gente”, sostuvo. El estratega destacó el respaldo que suele encontrar en la hinchada merengue y remarcó que esa conexión será importante para afrontar los partidos que quedan.

En esa misma línea, el técnico argentino recordó la exigencia que implica dirigir a Universitario y puso el foco en la necesidad de sumar triunfos en esta etapa. “En la ‘U’ solo sirve ganar y queremos hacer historia y para eso tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos y ver si podemos ser campeones del Clausura y ahí pelear las finales”, manifestó. Bustos sabe que no hay mucho margen para dejar puntos en el camino si el equipo quiere llegar a la parte decisiva de la temporada con opciones de conquistar el campeonato.

El retorno del entrenador se produjo de manera rápida. Según contó, recibió el primer contacto durante la tarde del martes y, horas después, mantuvo una conversación con la dirigencia. “Recibí el mensaje por la tarde que querían conversar conmigo. En la noche hablamos, la conversación fue rápida. Se consiguieron los pasajes y vinimos a conversar con la dirigencia y por suerte terminamos todo muy rápido. Ellos estaban convencidos, nosotros estábamos convencidos”, explicó.

Otro aspecto que puede facilitar su adaptación es el conocimiento que tiene de la actual plantilla. Fabián Bustos señaló que conoce a buena parte de los futbolistas, incluso a varios de los que no estuvieron durante su primera etapa en el club, debido a que los enfrentó en distintos momentos de su carrera. De esa manera, considera que no partirá desde cero al momento de analizar las características individuales de sus dirigidos.

Fabián Bustos salió campeón nacional con Universitario en el 2024. (Foto: Universitario)

Bustos mencionó, por ejemplo, que a Lisandro Alzugaray lo enfrentó en varias ocasiones durante su etapa en Ecuador y que incluso tuvo que sufrirlo en partidos importantes. También recordó que se midió con Caín Fara en una final en 2022 y destacó que conoce muy bien a Fértoli desde sus primeros años. A ellos sumó a Bryan Reyna, Juan Manuel Requena y Ánderson Santamaría, mientras que de Jorge Gutiérrez señaló que ha revisado materiales y partidos para conocer mejor sus condiciones.

El entrenador también habló de Piero Quispe, a quien no tuvo durante su primera etapa en Universitario, pero con quien ya tuvo contacto de otras maneras. “A Piero no lo tuve, pero cada vez que volvía a Lima, pasaba por el club, es amigo de todos los chicos. Lo enfrenté, así que sé muy bien las características y la capacidad que tiene”, comentó. En ese sentido, Bustos considera que el conocimiento previo que posee sobre varios jugadores puede ayudarlo a acelerar el proceso de adaptación.

Sobre su primer entrenamiento, el DT adelantó que espera encontrar un buen ambiente dentro del vestuario y que uno de sus primeros pasos será conversar con los jugadores. “Con buen ánimo, buen ambiente. Hablando las cosas que creemos que podemos colaborar para que consigamos los objetivos, hablar de las sensaciones que nosotros vimos de los partidos desde afuera, ver cómo están”, señaló.

Finalmente, Fabián Bustos dejó un mensaje sobre el trabajo que encontró desde afuera y las condiciones que observa en el equipo. “Siento que el equipo está muy bien entrenado, lo vi competir bien. En este segundo semestre lo vi mejor que en el primero físicamente y conozco a los jugadores. Sé que tenemos capacidad y variantes para conseguir los objetivos”, afirmó. Para conseguirlo, añadió que será necesario “esforzarse, comprometerse, ser humildes y todos colaborar en pos del objetivo final”.

Fabián Bustos vivirá su segunda etapa en Universitario. (Foto: FPF)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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