La eliminación de Cienciano de la Copa Sudamericana continúa generando de qué hablar tanto en Perú como en Uruguay. Luego del encuentro ante Montevideo City Torque, Santiago Arias realizó una grave acusación contra integrantes del conjunto uruguayo y señaló que algunos jugadores habrían sido contactados para hacerse expulsar durante el partido disputado en el Estadio Centenario de Montevideo.

Ante ello, Javier Nóblega, director general de Montevideo City Torque, decidió pronunciarse sobre lo ocurrido. El dirigente calificó de “gravísima” la acusación y sostuvo que entendía que los comentarios de Arias estaban dirigidos hacia él, debido a su posición como máxima autoridad del club.

“Fue gravísima. Asumo que se refería a mí porque soy la autoridad máxima del club. Entiendo que lo hizo dentro de un contexto de las chicanas de las redes sociales, pero nada justifica lo expresado por el jugador”, señaló Nóblega en declaraciones a Sport 890.

El directivo también explicó que, después de conocer las declaraciones del futbolista de Cienciano, el club uruguayo se comunicó con la institución cusqueña. Según indicó, ambas partes mantienen una buena relación y desde el ‘Papá’ se pusieron a disposición para abordar la situación.

“Enseguida nos comunicamos con Cienciano, con quienes tenemos una relación excelente y se pusieron a disposición”, explicó el representante de Montevideo City Torque, quien además detalló que el club decidió analizar el caso junto con su equipo legal.

A partir de ello, la institución uruguaya optó por solicitar que Arias se retractara públicamente y por los mismos canales en los que había realizado sus acusaciones. “Conversando con el equipo legal del club, decidimos ir por la vía que finalmente fuimos, que el jugador se retracte por los mismos medios donde hizo pública su denuncia”, manifestó Nóblega.

Horas después de sus declaraciones, Santiago Arias publicó sus disculpas y se rectificó por lo expresado sobre Montevideo City Torque. Además, la CONMEBOL abrió un expediente contra el mediocampista de Cienciano a raíz de sus declaraciones posteriores al encuentro.

Con la retractación pública del jugador, Montevideo City Torque decidió dar por terminado el asunto. “Con las disculpas públicas y por los mismos canales del jugador, damos por satisfecha la situación de nuestro lado”, concluyó Nóblega.

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