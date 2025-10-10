En medio de cambios radicales en la interna, la Selección Peruana afrontará su primer amistoso internacional luego de la desastrosa campaña en las Eliminatorias 2026, donde terminó penúltima y sin chances de soñar –como mínimo– con el repechaje intercontinental. El choque será frente a Chile, otro combinado con la necesidad de renovar su plantel y que, al igual que la ‘Bicolor’, dejó mucho que desear en el último proceso clasificatorio.

La prensa chilena, que hasta hace poco estuvo enfocada en la participación de su selección en el Mundial Sub-20 donde son anfitriones, no ha tenido mucha expectativa por este amistoso ante la ‘Blanquirroja’. Ni siquiera la eliminación del torneo juvenil a manos de México cambió la mirada, siendo Pablo Milad, presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), el principal señalado de este nuevo fracaso.

Así pues, a horas del encuentro en el Estadio Bicentenario de La Florida (Santiago), el medio En Cancha analizó a la Selección Peruana para darle un poco de contexto a este enfrentamiento. En su valoración, la citada fuente apuntó que el equipo dirigido interinamente por Manuel Barreto, llega sin los pesos pesados de otros tiempos y con muchas caras nuevas. “Sin históricos y con muchos jóvenes”, precisaron en su página web.

Asimismo, En Cancha destacó nombres como Alexander Callens –alejado del fútbol por un problema cardíaco–, Pedro Gallese –no fue llamado por decisión técnica– y Gianluca Lapadula –recién está recuperando continuidad en el Spezia–. “La Federación Peruana de Fútbol están en busca de savia nueva, por lo que no estarán presentes jugadores reconocidos como Alexander Callens, Gianluca Lapadula y Pedro Gallese, entre otros”, indicaron.

Pedro Gallese no fue convocado para darle espacio a otros porteros de menor experiencia. (Foto: FPF)

Erick Noriega, quien dejó Alianza Lima a mitad de temporada y ahora es titular indiscutible en Gremio, fue uno de los destacados de esta nueva camada elegida por Manuel Barreto “De estos nombres, uno de los más destacados es Erick Noriega. El mediocampista de 23 años viene de un buen desempeño en Gremio y quiere ser un constante en las citaciones”, remarcaron.

Joao Grimaldo, uno de los titulares para esta noche en La Florida, también tuvo unas líneas en este análisis del medio chileno, tras su buen momento en el Riga FC de Letonia. “Otro es Joao Grimaldo, quien actualmente está cedido en el Riga desde el Partizan Belgrado. El extremo registra 33 partidos durante la temporada, anotando cinco goles y entregando 10 asistencias”, sentenciaron.

Lo cierto es que hoy es un buen día para sacar las primeras conclusiones de esta lista de 24 seleccionados. Nada será definitivo, pues será solo una primera impresión, siendo este un amistoso que tendrá la exigencia de un Clásico del Pacífico. ¿Alguno de los nuevos –Felipe Chávez, por ejemplo– conseguirá consolidarse para ser un habitual convocado? Solo el tiempo lo dirá.

Felipe Chávez es una de las caras nuevas en la Selección Peruana. (Foto: ITEA Sports)

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

El encuentro entre Perú vs. Chile está programado para este viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:00 p.m.; en México a las 5:00 p.m.; y en España a la 1:00 a.m. del sábado 11.

¿En qué canales ver Perú vs. Chile?

El partido entre Perú vs. Chile se disputará en el Estadio Bicentenario de la Florida en Santiago, con la transmisión de Movistar Deportes, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App. En señal abierta de Perú, se podrá seguir el duelo por América TV (Canal 4) y ATV (Canal 9), mientras que desde Chile a través Chilevisión (CHV), su versión digital por MICHV y vía Disney Plus (ESPN). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

