La Selección Peruana dio pena en las Eliminatorias 2026 y ni siquiera pudo acercarse a soñar con el boleto al repechaje intercontinental, el cual se lo terminó llevando Bolivia. Tras ese fracaso en el proceso clasificatorio al torneo del próximo año, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió apostar por Manuel Barreto como nuevo director técnico interino, tomando el cargo que había quedado vacante tras la salida de Óscar Ibáñez.

Así pues, el también jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF tendrá su primer reto el próximo viernes 10 de octubre, cuando la Selección Peruana enfrente a su similar de Chile en la localidad de La Florida, en Santiago. De esta manera, la lista de convocados se dará a conocer este fin de semana, cuando finalice la jornada 13 del Torneo Clausura.

Según se pudo conocer hace unos días, esta nómina estará renovada y contará con varios nombres nuevos, en donde destaca la presencia de varios futbolistas con ascendencia peruana que militan en el extranjero. Ese es el caso de jugadores como Fabio Gruber del Núremberg, Alexander Robertson del Cardiff City y Felipe Chávez del Bayern Múnich.

Las cartas de reserva ya fueron enviadas con anticipación, por lo que se espera que los citados nombres sean llamados para ser parte de este nuevo comienzo en la Selección Peruana. Por otra parte, las últimas informaciones señalan que varios experimentados no serán tomados en cuenta y por ahora tendrán que esperar su turno.

Lo que busca Manuel Barreto es darle prioridad al recambio generacional, esperando que estos nombres, sumados a otros jóvenes que ya han disputado partidos con la ‘Bicolor’, sumen experiencias y sirvan de camada con miras a las Eliminatorias para la Copa del Mundo del 2030. No será una tarea sencilla, pero en La Videna son optimistas.

Quien dio mayores detalles de cómo podría estar conformada esta convocatoria, fue Edison Flores. El delantero de Universitario de Deportes, luego del triunfo por 2-0 sobre Alianza Atlético en Trujillo, reveló que serían llamados jugadores menores de 30 años, en donde no estaría considerado él que tiene 31.

“Hay una nueva convocatoria, no sé si estaré, se especula que es de menores de 30 años y yo tengo 31, no sé, esperemos que sea de la mejor manera”, explicó el ‘Orejas’, quien no estuvo en la última convocatoria de Óscar Ibáñez por arrastras problemas físicos.

Hay que tomar en cuenta que Jean Ferrari, director general de Fútbol de la FPF, viene trabajando en la elección del nuevo entrenador desde el próximo año. Manuel Barreto no solo estará a cargo del choque con Chile de octubre, sino también de los amistosos de noviembre: contra Rusia y nuevamente frente a la ‘Roja’, ambos en territorio ruso.

¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Peruana?

El anuncio de la convocatoria de la Selección Peruana está programado para el domingo 6 de octubre al promediar las 9:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el comunicado se dará a las 11:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 10:00 p.m.; en México a las 8:00 p.m. En resumen, será instantes después del partido entre Universitario y Juan Pablo II, el cual cierra la fecha 13 del Torneo Clausura.

