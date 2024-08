Aunque el próximo viernes 6 de septiembre estará en la vereda de enfrente, es innegable que Néstor Lorenzo tiene una relación muy especial con el Perú. Su debut como entrenador lo hizo en nuestro país, viviendo un año de ensueño bajo el mando de Melgar y extendiendo un lazo con el pueblo arequipeño que se mantiene hasta el día de hoy –hace no mucho estuvo presente en la inauguración del Centro de Alto Rendimiento del ‘Dominó’–. Después de haber pasado por todo eso con los rojinegros, con una histórica Copa Sudamericanas 2022 –donde los encaminó hasta las semifinales–, el estratega argentino viene siendo el artífice intelectual del gran presente de la Selección de Colombia y en menos de dos semanas visitará el Estadio Nacional con el objetivo de seguir en lo más alto de las Eliminatorias 2026 –están terceros con 12 puntos, a tres del líder, Argentina–.

Tras una histórica participación en la última Copa América, donde la ‘Tricolor’ estuvo a muy poco de arrebatarle la gloria a Argentina, Néstor Lorenzo y compañía tienen las miradas puestas en clasificar a la próxima Copa del Mundo, haciendo un borrón y cuenta nueva de lo que fue el fracaso del proceso anterior hacia el Mundial Qatar 2022. La revolución con el director técnico argentino ha sido tal, que en muy poco tiempo disipó las dudas que surgieron luego de su designación. Su experiencia como asistente de José Pékerman fue fundamental, ya que eso le permitió tener un conocimiento amplio de la idiosincrasia del futbolista colombiano y así dar con la tecla exacta para sacar lo mejor de su plantel.

El mayor ejemplo de todo esto se vio en James Rodríguez, a quien respaldó desde el primer día e incluso viajó hasta Qatar para convencerlo de que tenía que salir de esa liga –por aquel entonces jugaba en Al Rayyan–, pues lo necesitaba como pieza angular de su plan maestro para darle a Colombia una identidad de juego. Si bien al ‘10’ le costó encontrar regularidad en sus clubes, eso no mermó su rendimiento cada vez que fue convocado y la mejor prueba de eso se vio en la Copa América de Estados Unidos. Fue el mejor futbolista del torneo, dio seis asistencias, anotó un gol y ahora buscará su añorada regularidad en el Rayo Vallecano.

Así como confío a ciegas en James, Néstor Lorenzo también consolidó una oncena base y repotenció a un grupo de futbolistas talentosos que estaban a la espera de un líder que los guíe por el camino correcto. Aquí podemos citar nombres como Luis Díaz, Jhon Córdoba, Jhon Arias, Richard Ríos, Jefferson Lerma, Johan Mojica, Daniel Muñoz y Carlos Cuesta. Con un 4-2-3-1 muy dúctil y que se adapta a diversos contextos del partido, Colombia es una de las candidatas para rubricar su boleto al Mundial del 2026 con mucha antelación, por lo que para nadie es un secreto que tiene un amplio favoritismo previo al compromiso de la próxima semana contra la Selección Peruana.

Jorge Fossati habló sobre lo que le espera a la ‘Blanquirroja’ y expuso una confianza plena en sus dirigidos. “Si no pensara que tenemos chances de ganar, ya me hubiera ido a mi casa”, sostuvo el último lunes. Lo cierto es que, más allá de lo que trabaje el uruguayo de aquí hasta un día antes del encuentro, la Copa América dejó muy pocas expectativas y el reto frente a Colombia será mayúsculo. ¿Qué esperar de este seleccionado ‘cafetero’ y cómo se explica la influencia de Néstor Lorenzo en un equipo que llegó a registrar un invicto de 25 partidos? ¿Con qué ojos ven a la ‘Bicolor’ desde el país norteño?

Torneo Partidos Triunfos Empates Derrotas Copa América 2024 6 4 1 1 Eliminatorias 2026 6 3 3 0 Amistoso 14 12 2 0

Los registros de Néstor Lorenzo al mando de la Selección de Colombia.

Néstor Lorenzo. (Foto: Getty Images)

El proyecto de Néstor Lorenzo y el favoritismo de Colombia

A propósito del partido por la fecha 7 de las Eliminatorias 2026, Depor conversó con Sebastián Rueda, periodista de RCN Radio, quien valoró estos dos años de Néstor Lorenzo como entrenador de Colombia y consideró que su proceso viene siendo exitoso. “El balance es muy positivo. El ciclo de Néstor Lorenzo en Colombia ha sido uno de los más exitosos en los últimos años, con un invicto que fue muy importante y que lastimosamente se acabó el día de la final contra Argentina en la Copa América. Pero más allá de los resultados, lo importante está en lo que se ve desde el juego. Se ha recuperado un estilo que hace tiempo no veíamos en la selección. Hay que recordar que Colombia viene de unos procesos fallidos tras la salida de José Pékerman, que derivó en la no clasificación a Qatar 2022″, expuso.

Pese a que en un principio se creía que estaba llegando el fin de la generación dorada de Colombia, que tuvo grandes participaciones en Brasil 2014 y Rusia 2018, Lorenzo trabajó sobre la base de los más experimentados y supo rodearlos de jugadores jóvenes con muchísimo talento, pero sobre todo con hambre de gloria. “Su llegada le dio un nuevo aire a la selección y aprovechó el buen momento de jugadores que se creía que estaban en el ocaso, como James Rodríguez, Davinson Sánchez, Rafael Santos Borré, futbolistas que tuvieron bajones, pero que en la última Copa América reconfirmaron su gran nivel”, agregó.

El caso de James Rodríguez merece un análisis especial, pues estamos hablando de un futbolista que tomó un segundo aire en su carrera gracias a Néstor Lorenzo y será fundamental en la lucha por la clasificación mundialista. “James llegó a la madurez de entender su rol en la selección. En algún momento creía que estaba por encima de los demás, que tenía que sí o sí ser convocado. Entonces, entender que Colombia es un conjunto, es un equipo, que hay que poner la idea por encima de los nombres e interpretar que todo se tiene que dar con su proceso natural. En eso creo que fallaron los anteriores entrenadores, en que querían hacer cambios drásticos, cosa que puede caer mal en el grupo”, subrayó.

En Colombia no todo fue color de rosa cuando llegó Lorenzo. Los fracasos previos hicieron que la opinión pública viera al argentino con muchas dudas y los cuestionamientos recién empezaron a disiparse con el correr de los partidos. “La mayor parte de la prensa deportiva salió a destruir todo cuando llegó Néstor Lorenzo, diciendo que no era el nombre que se esperaba para Colombia. Mucha gente no vio ese buen antecedente con Melgar. Había que entender que era un técnico que había estado acá (con Pékerman), que conocía a los jugadores, que jugó una final del mundo (con Argentina, en 1990), que eso es importante, un tipo que sepa lo que es estar en la gloria, en lo más alto. Él llegó con esos ingredientes, que si uno miraba más allá, sabía que podía funcionar”, sustentó.

En cuanto a lo que esperan desde Colombia del partido frente a la Selección Peruana, Sebastián Rueda fue cauteloso y argumentó que si la ‘Tricolor’ no sale segura de lo que puede hacer en el Estadio Nacional, tendrá un encuentro complicado. “Perú es una selección importante, que jugará en casa y tiene jugadores experimentados. Están Pedro Gallese, Luis Advíncula, Andy Polo y Renato Tapia, que a mi parecer es el mejor elemento que tienen. Jorge Fossati es un técnico muy uruguayo cuando plantea los partidos desde el contragolpe. Si bien no tienen un buen presente, considero que si juegan de manera compacta, defendiendo bien, pueden generar problemas y hacerle daño a Colombia”, aseveró.

Torneo Partidos Goles Asistencias Eliminatorias 44 12 9 Amistoso 34 7 11 Copa América 20 3 9 Mundial 8 6 4

Los registros de James Rodríguez con la Selección de Colombia.

James Rodríguez busca disputar su tercera Copa del Mundo con Colombia. (Foto: Getty Images)

Depor también charló con Wilson Díaz, editor de deportes del diario El Colombiano, quien destacó la personalidad de Néstor Lorenzo para saber en qué momento sentar a los que ya no estaban en capacidad de rendir con Colombia. “Tuvo el mérito de darle continuidad a su nómina, salvo lesiones o suspensiones, ya Lorenzo tiene un once titular en la cabeza y no lo cambia, si es que no se presentan situaciones que lo obliguen a ello. Tomó la decisión también de dejar afuera a jugadores que de pronto no estaban en el nivel para estar en una Selección Colombia. Casos como los de Radamel Falcao, Wilmar Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, y otros que se han quedado afuera porque no han tenido el nivel que él requiere para su idea de juego. No le tembló la mano para dejar afuera a esos referentes”, sostuvo.

Sobre la expectativa que hay alrededor del seleccionado colombiano, Díaz dejó en claro que en la interna del equipo saben que tienen que ir jornada tras jornada, sin desenfocarse del objetivo real que es clasificar a la Copa del Mundo. “Acá se está manejando todo partido a partido, pero para nadie es un secreto, incluso para las demás selecciones, que al aumentarse el número de equipos clasificados al Mundial da más opciones a todos. Hay mucho optimismo en que se logre el cupo, por el nivel del equipo y porque Sudamérica tiene seis boletos directos”, acotó.

Finalmente, en relación a lo que podría mostrar la Selección Peruana, el periodista de El Colombiano fue objetivo al señalar el bajo nivel del equipo de Jorge Fossati, pero sin que eso signifique un exceso de confianza para los de Néstor Lorenzo. “Perú llega con un equipo bastante diezmado a comparación de la última ve que enfrentó a Colombia. Es un equipo que tiene jugadores importantes. No es que acá demos los tres puntos por sentado. En opinión será un partido exigente para Colombia, como suelen ser los encuentros por Eliminatorias, muy cerrados”, sentenció.

Néstor Lorenzo dirigió 63 partidos con Melgar y ganó el Torneo Apertura 2022. (Foto: Getty Images)





