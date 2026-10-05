La selección peruana cerrará su gira por norteamérica este martes frente a Colombia, en un amistoso más que exigente y que, pese a la dificultad del rival, se presenta como una oportunidad de oro para volver a celebrar una victoria, luego de partidos con pocas sensaciones positivas.

Perú, en sus últimas tres presentaciones correspondientes a la vigente fecha FIFA, sufrió dos derrotas ante Estados Unidos y Canadá, ambas sin competir de buena manera ni mostrar la rebeldía necesaria en este nivel. Además, se logró un empate ante un equipo alterno de la selección de México.

El saldo es muy negativo en líneas generales y muchos hinchas piden la salida del entrenador brasileño Mano Menezes, quien parece no encontrar una forma de juego y es que, con tantas alineaciones diferentes, es muy complicado sacar conclusiones.

A esto, se le suma que el universo de futbolistas convocables para la blanquirroja es muy reducido y esto se demuestra con la citación de muchos jugadores que seguramente están disputando sus últimos partidos con el equipo de todos. El recambio generacional es necesario, pero lamentablemente no se tiene la materia prima ni el nivel que exige la alta competencia.

Perú apenas ha ganado dos partidos en sus últimas 16 presentaciones. Una cifra alarmante para un seleccionado nacional que aspira a recuperar el protagonismo alcanzado solo algunos años atrás. Cabe precisar que solo cinco de estos partidos fueron oficiales y los 11 restantes amistosos FIFA. La blanquirroja solo pudo superar a Haití y Bolivia en amistosos.

Los últimos 16 resultados de Perú

Peru 2-0 Canadá (amistoso)

México 1-1 Perú (amistoso)

Estados Unidos 4-1 Perú (amistoso)

Perú 1-3 España (amistoso)

Perú 2-1 Haití (amistoso)

Perú 2-2 Honduras (amistoso)

Senegal 2-0 Perú (amistoso)

Perú 2-0 Bolivia (amistoso)

Chile 2-1 Perú (amistoso)

Rusia 1-1 Perú (amistoso)

Chile 2-1 Perú (amistoso)

Perú 0-1 Paraguay (Eliminatorias al Mundial 2026)

Uruguay 3-0 Perú (Eliminatorias al Mundial 2026)

Perú 0-0 Ecuador (Eliminatorias al Mundial 2026)

Colombia 0-0 Perú (Eliminatorias al Mundial 2026)

Venezuela 1-0 Perú (Eliminatorias al Mundial 2026)

Perú fue superado de principio a fin por Canadá en el último amistoso de fecha FIFA. (Foto: FPF)

El hincha peruano, acostumbrado a sufrir derrotas internacionales, parecía dejar de lado lo antes dicho con la llegada de Ricardo Gareca a la Videna; sin embargo, luego de la salida del ‘Tigre’ con la derrota en el repechaje frente a Australia para el Mundial de Qatar 2022 se apostó por un nuevo proceso al mando de Juan Reynoso para tentar una de las plazas de Conmebol para Estados Unidos 2026.

Esto último no ocurrió y se pasó rápidamente de la gestión del ‘Cabezón al laureado entrenador urguayo Jorge Fossati, quien tampoco tendría éxito con la blanquirroja y se tuvo que apostar por un viejo conocido, Óscar Ibáñez. Pese a no tener experiencia internacional como estratega, fue parte del comando técnico de Gareca y eso le daba un plus para terminar las Eliminatorias de manera decorosa.

¿A qué hora juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:45 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:45 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:45 p.m. en México y a la 1:45 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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