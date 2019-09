Mensaje para el 'Depredado': “No declaré en un tono amenazante contra Paolo Guerrero” [VIDEO]

Paolo Guerrero será la gran ausencia en el amistoso internacional FIFA en Estados Unidos, el cual protagonizará Perú vs. Ecuador . En ese marco, el técnico de la Selección Peruana dio una conferencia de prensa para hablar sobre el caso del 'Depredador', que se 'autoexcluyó' de la última convocatoria. Y claro, más de un hincha de la 'bicolor' lo criticó.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero en la previa del Perú vs. Ecuador?

Antes de culminar la conferencia de prensa en la previa del Perú vs. Ecuador, Ricardo Gareca se refirió al caso Paolo Guerrero ante los medios nacionales e internacionales. El 'Tigre', fiel a su estilo, puso paños fríos a la situación, a pocas horas del amistoso FIFA.

“ En un momento de la declaración, me preguntaron si esto es reiterativo y yo dije que cada uno se tendrá que atener a las consecuencias porque tenemos que cuidar la salud de la Selección, pero no fue para nada en un tono amenazante", aclaró el técnico de la Selección Peruana previo al amistoso Perú vs. Ecuador.

Perú vs. Ecuador | aquí las declaraciones de Ricardo Gareca sobre el caso Paolo Guerrero, a poco del amistoso FIFA en Estados Unidos. (Video: José Luis Saldaña)

Ojo a un detalle. Paolo Guerrero, con camiseta de Internacional, se medirá hoy ante Cruzeiro, con la convicción de clasificar a la final de la Copa de Brasil. Mientras tanto, Ricardo Gareca concentra junto a sus dirigidos, pensando en el Perú vs. Ecuador.

" El tema de Paolo Guerrero no me generó ninguna molestia. Se habló mucho y se pudo interpretar algunas declaraciones mías pero no, nosotros jamás nos permitiríamos molestarnos con algún muchacho porque lo único que queremos de ellos es sacar lo mejor”, afirmó el técnico de la Selección Peruana.

“ Nosotros estamos para ayudar y colaborar con los muchachos en todo. Lo que menos queremos es perjudicarlos. Sí queremos que se defienda la Selección Nacional. Yo la quiero situar en el primer lugar, quiero que todos la consideremos como la prioridad. Pero no podemos acceder a los requerimientos de todos”, concluyó.

Perú, subcampeona de la Copa América de Brasil 2019, probará este jueves en un partido amistoso en Estados Unidos a la de Ecuador, que ha dado paso a una abrupta renovación tras los fracasos en el reciente torneo continental y las pasadas eliminatorias mundialistas.

Con la base del equipo que terminó con la sequía futbolística de 36 años y se clasificó al Mundial de Rusia 2018, y entre junio y julio pasados tuvo una destacada participación en la Copa América, Perú saldrá como favorita al duelo que se jugará ante Ecuador en el estadio 'Red Bull Arena' de Nueva Jersey.

Ricardo Gareca habla sobre Kevin Quevedo, el goleador de Alianza Lima. (Video: José Luis Saldaña)

