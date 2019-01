Perú vs. Ecuador: las mejores fotos a ras de campo del partido por el Sudamericano Sub 20

Perú vs. Ecuador se enfrentan en el estadio La Granja de Curicó, por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20 de Chile. La Selección Peruana Sub 20 necesita un triunfo para seguir con opciones de clasificar al hexagonal final que otorga cuatro plazas para el Mundial de Polonia.

Perú llega a este encuentro con Ecuador en el puesto 4 del Grupo B, con 3 puntos en la tabla de posiciones y dos partidos en el Sudamericano Sub 20, un triunfo ante Uruguay (1-0) y una derrota ante Paraguay (1-0).



Perú vs. Ecuador EN VIVO y EN DIRECTO por el Sudamericano Sub 20 en Curicó | Grupo B



Ecuador llega como líder del Grupo B con 6 puntos tras tres partidos. Un triunfo ante Paraguay (3-0), una derrota ante Uruguay (3-1) y una victoria ante Argentina (1-0)



