El partido de este sábado en Orlando ante Estados Unidos representa una oportunidad clave para la Selección Peruana. Así lo remarcó Alexi Lalas, exmundialista y figura histórica del conjunto norteamericano, al referirse al valor que posee la Bicolor para proyectarse hacia el futuro y también de la importancia de medir fuerzas ante, según sus palabras, un país con historia.

El exdefensor estadounidense resaltó la trayectoria de la Bicolor y el contexto favorable que ofrece este duelo para ambas escuadras. “Mira, Perú contra Estados Unidos en Orlando. Es una oportunidad. La oportunidad para los dos equipos, también para los jugadores, porque es un tiempo nuevo”, señaló a JAX Latin Media.

Pensando en los compromisos venideros, Lalas hizo hincapié en la importancia de afianzar los nuevos procesos desde el presente. “Espero que para el público, para los aficionados, para la prensa, podemos ver, no solo para los Estados Unidos, también para Perú, porque Perú tiene una historia, que podemos creer en el futuro, porque es importante. Próximo Mundial, ok, pero para hoy necesitamos creer que podemos hacer cosas sobre todo”, concluyó.

Por su parte, la selección de Estados Unidos asumirá el encuentro con una renovada nómina de futbolistas que buscan consolidarse. Sobre la preparación de su país, el exfutbolista manifestó: “Y veremos, porque el próximo Mundial esperemos que podamos hacerlo mejor, pero el trabajo inicia en este momento para el próximo Mundial”.

La apuesta del cuadro norteamericano se centra en la juventud de sus integrantes para iniciar esta nueva etapa. “Es una oportunidad no solo para el equipo de Estados Unidos contra Perú, sino para los jugadores individualmente, porque tenemos muchos jugadores jóvenes con poca experiencia. En este momento, para nuestro país, queremos cambiar. Queremos cambiar en la cancha con una nueva selección, con jugadores buenos, pero jóvenes”, sostuvo.

De esta manera, el choque amistoso servirá como escenario para evaluar a los elementos que sostendrán el relevo generacional en ambos planteles. El cotejo no solo medirá el momento actual de Perú y Estados Unidos, sino que marcará el punto de partida en la ruta de preparación con miras a la siguiente cita mundialista.

La Selección Peruana continúa con sus trabajos en Orlando y Mano Menezes define a su once titular. (Foto: ITEA)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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