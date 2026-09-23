Diego Kochen podría vivir este sábado uno de los partidos más especiales de su joven carrera. El arquero de 20 años, de raíces peruanas, fue convocado por primera vez a la selección mayor de Estados Unidos y tiene la posibilidad de debutar ante la Selección Peruana, en el amistoso que se disputará en Orlando. El guardameta viene siguiendo de cerca esta oportunidad y podría tener sus primeros minutos con el combinado estadounidense frente al país de sus raíces.

El guardameta, que pertenece al Barcelona y actualmente juega cedido en el Lyngby de Dinamarca, habló sobre esta nueva experiencia con el combinado estadounidense. Kochen destacó el trabajo de Mauricio Pochettino y dejó claro lo feliz que se encuentra por formar parte de este nuevo proceso.

Kochen juega en el Lyngby de Dinamarca. (Foto: Lyngby)

“Mauricio Pochettino es un entrenador maravilloso, y estoy muy feliz de estar aquí con la selección de Estados Unidos. No hay otro lugar donde preferiría estar ahora mismo”, señaló el arquero antes del encuentro ante Perú.

Kochen nació en Miami y cuenta con ascendencia peruana, por lo que durante varios años estuvo en el radar de la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, desarrolló su carrera internacional en las categorías menores de Estados Unidos y ahora recibió su primera convocatoria al equipo absoluto.

Diego Kochen podría debutar este fin de semana con Estados Unidos. (Foto: Selección de Estados Unidos)

El portero integra una lista de 28 jugadores para esta fecha FIFA, en la que Estados Unidos también enfrentará a Chile, México y Canadá. La convocatoria marca el inicio de una nueva etapa para el conjunto dirigido por Pochettino, quien busca darle espacio a nuevos talentos.

Para Kochen, el partido contra Perú podría significar su estreno con la selección mayor. Sin embargo, todavía no está confirmado que sea titular, pues compite por el puesto con Chris Brady, Matt Freese y Brian Schwake.

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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