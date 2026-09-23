La situación de uno de los futbolistas de mayor experiencia de la Selección Peruana comienza a tomar forma de cara al primer amistoso de esta fecha FIFA. Mano Menezes podría perder a uno de sus hombres de confianza para el duelo frente a Estados Unidos, aunque la preocupación inicial por su estado físico habría disminuido después de las primeras evaluaciones realizadas en Orlando.

El protagonista de esta situación es André Carrillo, quien finalmente llegó a la concentración de la ‘Bicolor’ y ya se encuentra bajo seguimiento del comando técnico. El volante de Corinthians arribó ayer a Orlando y, junto a Marcos López, realizó trabajos de manera diferenciada durante la jornada de preparación del equipo.

Carrillo fue incluido por Mano Menezes en la convocatoria para esta serie de amistosos, pero su presencia había quedado en duda después de que Corinthians informara que presentaba un edema muscular en la parte posterior del muslo izquierdo. La dolencia incluso le impidió ser considerado para el último compromiso de su club frente a Fluminense y generó incertidumbre respecto a su disponibilidad con la selección.

De acuerdo con lo informado en el programa L1 Radio, el panorama apunta ahora a una ausencia para el partido ante Estados Unidos, pero principalmente como una medida de precaución. La molestia sería menos grave de lo que inicialmente se podía pensar, por lo que el cuerpo técnico evitaría arriesgarlo en este primer encuentro de la gira y esperaría su evolución durante los siguientes entrenamientos.

André Carrillo entrenó de manera diferencia durante el segundo día del plantel en Orlando. (Foto: Getty Images)

Esta decisión también responde a que la Selección Peruana no tendrá solamente un compromiso durante esta concentración. Después del duelo ante Estados Unidos, la ‘Bicolor’ afrontará otros tres amistosos frente a México, Canadá y Colombia, por lo que el cuerpo técnico cuenta con más de una posibilidad para que Carrillo pueda sumar minutos, ya sea como titular o ingresando como pieza de recambio.

La presencia del experimentado mediocampista sigue siendo importante para un proceso que busca encontrar respuestas de cara al próximo proceso clasificatorio. André Carrillo aparece dentro del grupo de futbolistas con mayor recorrido convocados por Mano Menezes, junto a nombres como Pedro Gallese, Yoshimar Yotún, Miguel Araujo y Gianluca Lapadula.

En ese sentido, el hecho de que no haya sido desconvocado representa una señal positiva. Desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se había indicado que el departamento médico debía evaluar al jugador antes de tomar una decisión definitiva sobre su participación, mientras que la información más reciente apunta a que se priorizará su recuperación antes que forzar su presencia en el primer amistoso.

Así, todo apunta a que André Carrillo tendrá que esperar para volver a competir con la camiseta de la Selección Peruana, pero su situación no tendría la gravedad que inicialmente se temía. La prioridad será que complete su recuperación y pueda quedar a disposición de Mano Menezes para los siguientes encuentros de la gira, en un escenario que mantiene abierta la posibilidad de verlo nuevamente en acción durante esta fecha FIFA.

André Carrillo podría reaparecer frente a México, el próximo martes 29 de septiembre. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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