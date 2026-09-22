La Selección Peruana ya trabaja en Orlando con la mirada puesta en una nueva serie de amistosos internacionales. En medio de los entrenamientos, Erick Noriega habló sobre lo que viene trabajando el equipo de Mano Menezes y dejó claro que el grupo empieza a familiarizarse con la propuesta del técnico brasileño, a quien conoce de su etapa en Gremio.

Uno de los primeros temas que abordó el defensor fue el próximo rival de la ‘Bicolor’. Perú enfrentará a Estados Unidos este sábado 26 de septiembre en Orlando, en el primero de los cuatro amistosos que disputará durante esta fecha FIFA. Noriega reconoció que todavía no han profundizado en el análisis del cuadro norteamericano.

“Sobre Estados Unidos, hemos visto que todavía acá en la selección no se han hablado de los amistosos que tenemos, pero por lo que hemos visto de sus partidos anteriores sabemos que tienen bastantes jugadores de mucha calidad”, explicó. Además, dejó claro que primero deben enfocarse en sus propias tareas antes de estudiar a fondo al rival.

“Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer nosotros y, cuando nos toque ver el video de ellos, analizarlos bien”, añadió Noriega. El calendario será exigente para la ‘Bicolor’, que afrontará cuatro encuentros en un periodo corto ante Estados Unidos, México, Canadá y Colombia.

Precisamente, el futbolista resaltó la importancia de esta seguidilla de partidos para el proceso que recién empieza a construir Mano Menezes. “Ya tenemos algunos microciclos con Mano. Creo que la idea que él está intentando pactar con nosotros la tenemos bastante clara”, sostuvo Noriega, quien corrigió así cualquier duda sobre la adaptación del plantel al trabajo del entrenador brasileño.

El defensor también tiene un punto a favor para entender rápidamente las indicaciones del técnico. Ambos coincidieron anteriormente en Gremio, por lo que Noriega conoce de primera mano la metodología de trabajo del estratega. “El ‘profe’ me conoce de Central y yo también sé qué es lo que él pide porque lo pidió en Gremio. Por eso no tengo ningún problema”, señaló.

Noriega, además, dejó claro que su principal objetivo durante esta convocatoria es sumar minutos y aportar al equipo nacional. “Como siempre digo, lo que más quiero es jugar y, en este caso, apoyar a la selección”, manifestó el jugador de Gremio, quien forma parte del plantel convocado para esta gira internacional.

El futbolista también valoró que Perú tenga cuatro amistosos en tan poco tiempo, considerando que serán oportunidades importantes para que el comando técnico pueda probar jugadores y consolidar su propuesta. “Ahora toca aprovechar estas dos semanas que tenemos cuatro amistosos, que no es normal tener cuatro amistosos en tan poco tiempo. Para nosotros nos sirve muchísimo”, comentó.

Finalmente, Noriega habló sobre lo que le ha dejado su experiencia en Brasil desde su llegada al fútbol brasileño. “Me está ayudando muchísimo a evolucionar como futbolista y como persona. Estoy bastante contento de poder estar en una liga buena y jugando, que es lo más importante”, afirmó. Ahora, con la camiseta de Perú, buscará trasladar ese crecimiento a un proceso que apunta a preparar al equipo para las próximas Eliminatorias.

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