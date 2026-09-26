Selección Peruana 

Perú vs. Estados Unidos EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía América TV (Canal 4) y Bicolor+

Perú vs. Estados Unidos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por América TV (América tvGO) y Bicolor+.

Perú vs. Estados Unidos se enfrentan en un amistoso internacional FIFA. (Diseño: Depor)
Perú vs. Estados Unidos se enfrentan en un amistoso internacional FIFA. (Diseño: Depor)
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Estados Unidos cerró aquella participación mundialista con tres victorias y dos derrotas. Ahora, varios de los protagonistas de aquel plantel quedaron fuera de esta convocatoria, mientras Mauricio Pochettino comienza a probar nuevas alternativas.

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La selección estadounidense llega con el antecedente de haber ganado su grupo en el Mundial 2026 y posteriormente haber superado 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final. Su recorrido terminó en octavos con una derrota 4-1 frente a Bélgica.

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El duelo ante Perú representa, además, el inicio del ciclo de Estados Unidos con miras a la Copa del Mundo de 2030. Pochettino afrontará esta etapa con una convocatoria renovada y varias oportunidades para futbolistas jóvenes.

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Para Estados Unidos también será una jornada especial. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino volverá a disputar un partido internacional por primera vez desde su participación en el Mundial 2026, donde alcanzó los octavos de final.

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Este compromiso marcará el comienzo de una gira de cuatro amistosos para Perú. Después de Estados Unidos, la Bicolor enfrentará a México, Canadá y Colombia durante esta ventana internacional de septiembre y octubre.

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¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

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¿Dónde ver la transmisión del Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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El Inter&Co Stadium será el escenario principal del partido entre Perú vs. Estados Unidos.

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Bienvenidos a este minuto a minuto, donde podrás seguir el minuto a minuto del partido amistoso entre Perú vs. Estados Unidos.

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¡Buenos días, lectores de Depor!

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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