Selección Peruana
Perú vs. Estados Unidos EN VIVO: minuto a minuto gratis por internet vía América TV (Canal 4) y Bicolor+
Perú vs. Estados Unidos se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, hoy desde las 3:30 p.m. Sigue el minuto a minuto en Depor y la transmisión por América TV (América tvGO) y Bicolor+.
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Estados Unidos cerró aquella participación mundialista con tres victorias y dos derrotas. Ahora, varios de los protagonistas de aquel plantel quedaron fuera de esta convocatoria, mientras Mauricio Pochettino comienza a probar nuevas alternativas.