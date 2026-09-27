Marcos López habló luego de la derrota de la Selección Peruana ante Estados Unidos y se refirió a la polémica jugada que terminó en penal para el conjunto norteamericano. El lateral consideró que la decisión arbitral terminó influyendo en el desarrollo del encuentro.

“Más allá del resultado, el primer tiempo planteamos lo que quiso el profe y después de ese penal, que la verdad para nosotros no fue y en imágenes se vio que no fue penal, condicionó un poco el resultado y el trámite del partido después de ese penal”, señaló.

Para López, la jugada tuvo un impacto importante en el partido, aunque dejó claro que el resultado no puede explicarse únicamente por esa decisión arbitral. El futbolista también apuntó a la necesidad de revisar los errores cometidos por el propio equipo.

“Obviamente no hay que echar toda la culpa al penal, hay que ser autocríticos y ver qué hicimos mal y en base a eso corregir”, manifestó el defensor de la ‘Bicolor’.

En esa línea, el lateral izquierdo consideró que Perú todavía tiene aspectos por mejorar de cara a los próximos compromisos. López remarcó que el trabajo debe apuntar a fortalecer al equipo y corregir los errores mostrados ante Estados Unidos.

“Pero debemos mejorar como equipo también”, agregó el jugador tras finalizar el encuentro.

Marcos López también reconoció que el resultado generó malestar tanto en el plantel como en los hinchas de la Selección Peruana. Sin embargo, destacó la importancia de continuar respaldando al equipo en este proceso.

“Es fútbol, obviamente nadie está contento con el resultado, ni nosotros ni los hinchas, pero hay que seguir y apoyar a esta selección que está queriendo revertir la situación en la que estamos”, sostuvo.

Finalmente, el futbolista hizo un llamado a que el compromiso sea tanto de los jugadores como de quienes acompañan a la ‘Bicolor’. “Para eso hay que sumar nosotros y desde afuera también”, sentenció.

¿Cuándo juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 9:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 de septiembre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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