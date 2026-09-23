La Selección Peruana continúa preparándose intensamente para afrontar una exigente gira de cuatro partidos amistosos internacionales que servirán para consolidar el nuevo proceso deportivo. Con miras al esperado primer enfrentamiento contra los Estados Unidos, el mediocampista nacional Jairo Concha destacó la enorme importancia de esta extensa convocatoria para fortalecer la convivencia del grupo. El volante ‘merengue’ aseguró que el equipo está enfocado en dejar completamente de lado las rivalidades locales para unirse bajo un mismo objetivo y llegar en óptimas condiciones a las eliminatorias.

Después de varios meses de no conocer los planes del comando técnico de la ‘Bicolor’, Mano Menezes ha iniciado los trabajos tácticos buscando asentar las bases de lo que será su proyecto deportivo en el próximo proceso clasificatorio, priorizando el funcionamiento colectivo sobre los rivales de turno para consolidar su ambiciosa propuesta.

Durante una reciente entrevista en Bicolor+, el futbolista nacional detalló las indicaciones del entrenador para estos compromisos internacionales. “Nos ha hecho saber cuál es el sistema que quiere usar, tanto como para atacar como para defender. Creo que se está enfocando más en nosotros y eso es bueno”, precisó el jugador.

La selección peruana jugará cuatro encuentros en Norteamérica. (@labicolor)

Consultado sobre su rol específico dentro del terreno de juego, el mediocampista reveló las tareas ofensivas que deberá cumplir en este esquema. “Me pide que me pare en el medio, de falso extremo, que vaya al medio a recibir detrás de los volantes centrales del rival. Que juegue perfilado y haga los cambios de orientación”, detalló con entusiasmo.

Sin embargo, las exigencias del comando técnico no se limitan únicamente a la generación de fútbol, sino también al sacrificio defensivo constante. “Que repliegue como siempre lo hago. El mismo profesor me ha dicho que estoy corriendo un montón en el club, supongo que ve los GPS y todo ahí”, confesó con una enorme sonrisa.

Reconociendo los aspectos tácticos que todavía necesita mejorar en su actual club, el volante se comprometió a buscar mayor protagonismo ofensivo ensayando disparos de larga distancia. “Es verdad, eso últimamente me ha estado faltando, no se ha podido dar. Estoy enfocado en estos cuatro partidos, esperemos pueda tener minutos y demostrar”, agregó el talentoso mediocentro.

Perú espera que sea el inicio de un nuevo proceso eliminatorio buscando su clasificación al Mundial 2030. Foto: Jesœs Saucedo/ @photo.gec

Aprovechando el gran alcance de los micrófonos, el jugador envió un mensaje reflexivo a todos los seguidores que alientan incondicionalmente al combinado patrio. “Es importante que crean en nosotros, sabemos que es un grupo medianamente nuevo. Todos queremos lo mismo, que la selección empiece a ganar, a competir”, sostuvo.

Finalmente, respecto a la posible alineación titular que saltará al campo para enfrentar al cuadro norteamericano, aclaró que todavía no existen certezas. “En realidad todavía no. Supongo que mañana ya va a empezar a trabajar y decir quiénes van a jugar. Cualquiera de nosotros está preparado, esperemos que el profe decida”, concluyó el volante crema.

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿Dónde ver la transmisión del Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

Los convocados de Perú para los amistosos:

Porteros: Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos).

Pedro Gallese (Deportivo Cali), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos). Defensores: César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

César Inga (Universitario), Erick Noriega (Gremio), Alfonso Barco (HNK Rijeka), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (Copenhague), Matías Zegarra (Melgar), Miguel Araujo (Miguel Araujo), Oliver Sonne (Burnley) y Renzo Garcés (Alianza Lima). Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City).

André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU de Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal) y Wilder Cartagena (Orlando City). Delanteros: Adrián Ugarriza (Kiryat Shmona), Alex Valera (Universitario), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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