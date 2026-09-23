Si bien la Liga 1 entró en receso por la fecha FIFA y los amistosos de la Selección Peruana, los clubes continúan trabajando para llegar en óptimas condiciones para cuando se reanude el Torneo Clausura. En medio de todo esto, si bien están a dos puntos del líder Deportivo Garcilaso, la situación en Universitario de Deportes no está del todo estable y podríamos tener novedades en las próximas semanas, especialmente respecto a la continuidad de Héctor Cúper en el banquillo.

La historia sobre la permanencia de Cúper ha ido cambiando conforme han transcurrido los días. En un primer momento, luego de la dura caída por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Franco Velazco, administrador provisional de la ‘U’, fue claro al afirmar que el entrenador argentino estaba seguro en su cargo y que no iban a tomar decisiones precipitadas solo por la derrota en Cusco.

“No, de ninguna manera, no va por ahí. Nosotros seguimos firmes en lograr el objetivo a fin de año y esto se consigue con trabajo. Eso ya le corresponde al comando técnico y al plantel de jugadores, y nosotros empujar todos en la misma dirección”, respondió Velazco el pasado sábado, cuando fue consultado al respecto.

Sin embargo, la situación habría cambiado en las últimas horas a raíz de un acercamiento de miembros de la administración con el propio Franco Velazco, donde le dieron a conocer su punto de vista sobre lo que viene ocurriendo con el equipo en esta recta clave del campeonato.

Héctor Cúper tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2027. (Foto: Getty Images)

Según detallaron en Colectivo World, Velazco va a evaluar todo el panorama y a partir de eso podríamos tener novedades en Universitario en medio del receso de la Liga 1. Eso sí, dicha fuente recalcó que los jugadores no se han acercado a la administración para sentar su postura sobre la salida o continuidad de Héctor Cúper.

Si bien aclararon que sí existen ciertas diferencias con la forma de trabajar del argentino, hasta el momento el plantel no se ha pronunciado ni ha tomado partido frente a alguna decisión que puedan tomar en la interna del club. Veremos si finalmente se da una reunión entre Velazco y el entorno de Cúper, algo que será clave para esto se esclarezca.

Hay que tomar en cuenta que el vínculo de Héctor Cúper con la ‘U’ es hasta diciembre del 2027. Si en tienda crema toman la determinación de dejar de contar con sus servicios, el monto que deberán pagarle como indemnización corresponde a tres meses de sueldo, según lo acordado en los términos de su contrato.

Franco Velazco es el actual administrador provisional de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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