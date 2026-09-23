En medio de los trabajos de la Selección Peruana en Orlando, Oliver Sonne se ha convertido en uno de los nombres que sigue de cerca el comando técnico de Mano Menezes. El lateral es una de las alternativas habituales del entrenador brasileño y su situación física será determinante para saber cuándo podrá volver a tener minutos con la ‘Bicolor’ en esta gira internacional.

El defensor presenta una molestia en la rodilla derecha y, por ahora, su incorporación a los entrenamientos no será inmediata. A diferencia de André Carrillo, quien ya viene realizando labores diferenciadas desde su llegada a Orlando, Sonne recién podría sumarse de manera regular a las prácticas el viernes, según la información revelada por L1 Radio.

Por esa razón, su presencia frente a Estados Unidos aparece prácticamente descartada en términos de minutos. La prioridad será que complete su recuperación y pueda trabajar con normalidad antes de pensar en utilizarlo, por lo que el cuerpo médico y el comando técnico seguirán de cerca su evolución durante los próximos días.

La intención es que esta molestia no termine alejándolo del resto de la convocatoria. Oliver Sonne será evaluado progresivamente para determinar si puede estar disponible en alguno de los siguientes compromisos de la gira, frente a México, Canadá o Colombia. Todo dependerá de cómo responda la rodilla derecha una vez que vuelva a realizar trabajos con el grupo.

Oliver Sonne registra 17 partidos con la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

El ‘Vikingo’ llega además con un importante recorrido dentro del proceso de Menezes. Desde que el brasileño asumió la dirección técnica de la selección, Sonne ha tenido participación en los cuatro amistosos anteriores y acumuló 310 minutos en total, una cifra que refleja el protagonismo que ha tenido dentro de las primeras convocatorias del entrenador.

Su actividad comenzó en el debut de Menezes ante Senegal, partido en el que fue titular y completó los 90 minutos en la derrota por 2-0. Tres días después, frente a Honduras, volvió a arrancar desde el inicio, aunque esta vez fue sustituido en el entretiempo, sumando 45 minutos en el empate 2-2.

Posteriormente, Oliver Sonne volvió a ser titular ante Haití y disputó todo el encuentro, alcanzando otros 90 minutos en la victoria por 2-1. En el siguiente amistoso, ante España, permaneció en cancha hasta los 85 minutos, antes de ser reemplazado por Marco Huamán. De esta manera, cerró aquella primera serie de cuatro partidos con 310 minutos bajo las órdenes de Mano Menezes.

Con ese antecedente, la situación actual supone una pausa para uno de los laterales que más ha utilizado el técnico brasileño desde su llegada. Sonne tendrá que esperar para volver al campo, y la decisión sobre su participación en los siguientes amistosos dependerá de su evolución. Por ahora, el objetivo será evitar riesgos y conseguir que llegue en buenas condiciones al momento en que pueda volver a ponerse a disposición del DT brasileño.

Oliver Sonne está prácticamente descartado para el amistoso frente a Estados Unidos. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juegan Perú vs. Estados Unidos?

Perú vs. Estados Unidos se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, este sábado 26 de septiembre desde las 3:30 p.m. en el Inter&Co Stadium (Orlando, Florida, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 5:30 p.m., a las 2:30 p.m. en México y a las 10:30 p.m. en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Estados Unidos?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Estados Unidos, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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