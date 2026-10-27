Perú vs. Italia protagonizarán uno de los partidos más importantes buscando seguir avanzando etapas en la Copa Mundial y Festival Sub-15. Ambos equipos llegan con al ubicarse dentro de los 32 mejores equipos del mundo en dicha categoría, al superar la fase de grupos. El compromiso se realiza en Azerbaiyán, donde la ‘Bicolor’ viene teniendo buenas intervenciones, pero los ‘Azurri’ también buscan seguir formando sus bases para recuperar su nivel en la élite del fútbol. Conoce en esta nota todos los detalles para seguir la transmisión.

El representativo sudamericano llega a esta instancia decisiva en un momento anímico y deportivo inmejorable tras adjudicarse el liderato invicto del Grupo O. El equipo sumó trece unidades gracias a un empate inicial ante Bielorrusia y cuatro victorias consecutivas frente a Papúa Nueva Guinea, Botsuana, Malí y Mongolia.

El comando técnico, liderado por el entrenador Diego Ortiz, buscará mantener la solidez defensiva y la contundencia goleadora que caracterizó a la escuadra nacional durante la primera fase del campeonato.

En cuanto a la conformación del plantel, la selección peruana cuenta con todos sus efectivos a disposición para este choque eliminatorio. Las sustituciones ilimitadas permitidas por el reglamento de este festival obligan a mantener un bloque amplio y en constante rotación.

Se espera que Ortiz utilice desde el arranque a jugadores clave en el andamiaje del equipo como Enzo Montes, Sergio de Paz y Dayro Maldonado, piezas fundamentales que han sostenido el equilibrio táctico a lo largo de las intensas jornadas previas en territorio azerbaiyano.

Por su parte, la escuadra europea aterriza en esta fase de eliminación directa exhibiendo números perfectos tras dominar con autoridad absoluta el Grupo L. El conjunto italiano registró cinco triunfos en igual cantidad de presentaciones, superando con abultados marcadores a selecciones como Turkmenistán, Catar, Islas Cook, Benín y Hong Kong.

Desde la pizarra, el partido plantea un reto táctico particular debido a la modalidad de fútbol 8, la cual exige transiciones sumamente rápidas y un despliegue físico intenso durante los dos tiempos de veinte minutos reglamentarios.

La clave del encuentro pasará por el dominio del mediocampo reducido; Perú deberá plantear un bloque compacto que evite el juego interior rápido de los italianos. La capacidad de recuperación tras pérdida y la precisión en los pases filtrados serán determinantes para vulnerar las líneas defensivas de ambas escuadras antes de que logren reagruparse.

¿Cuándo juegan Perú vs. Italia Sub-15?

Perú vs. Italia se enfrentarán este miércoles 28 de octubre de 2026, por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y Festival Sub-15 que se desarrolla en Bakú, Azerbaiyán. Ambas selecciones buscarán el triunfo en el Complejo de Competición de Hovsan para asegurar su clasificación a los octavos de final del certamen internacional.

¿A qué hora está programado el Perú vs. Italia Sub-15?

El partido entre Perú vs. Italia está programado para las 5:30 a.m. (hora peruana). En Colombia y Ecuador comenzará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 6:30 a.m. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil arrancará a las 7:30 a.m., y en Italia y España se podrá seguir a partir de las 11:30 a.m.

¿Cómo ver Perú vs. Italia Sub-15?

Para ver el Perú vs. Italia, los hinchas podrán seguir el encuentro en vivo por streaming a través de la señal oficial de FIFA+ mediante la plataforma DAZN, según el plan o acceso disponible en el servicio. También podrán consultar las plataformas digitales oficiales de la FIFA autorizadas para el torneo. Asimismo, Depor ofrecerá el minuto a minuto con todas las incidencias del partido.

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