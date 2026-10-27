La previa del esperado duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima va dejando declaraciones directas desde las instalaciones de la escuadra bajopontina. Luego de sufrir un tropiezo inesperado en su última presentación, el volante Martín Távara decidió romper su silencio ante los medios para analizar el presente del plantel. El mediocampista nacional dejó un mensaje firme previo al choque de esta semana, asegurando que el grupo se encuentra unido y preparado para afrontar este desafío que definirá gran parte de sus opciones en la recta final del campeonato.

Este encuentro corresponde a la decimocuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, donde se definirá quien de los dos podría alejarse más de la lucha por el título. El compromiso se disputará este jueves en condición de local, lo que planean usar de ventaja junto a su gente.

Fue en ese contexto que, el mediocampista zurdo, mostró serenidad al ser consultado sobre cómo encaran esta semana decisiva en La Florida. “Estoy muy tranquilo. Creo que el club está preparado para este tipo de partidos”, comenzó diciendo para transmitir calma a los hinchas tras los recientes cuestionamientos hacia el equipo.

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentan por la jornada 14 del Torneo Clausura 2026. (Foto: ITEA Sports)

Asimismo, el volante se refirió a las críticas externas que aparecieron inmediatamente después del último resultado adverso que sufrieron en el torneo local. “Era lo que todos buscaban ahora, que nos caigamos, pero esto nos hace más fuertes. Vamos a demostrar el jueves de qué estamos hechos”, agregó con determinación.

En esa misma línea, el jugador valoró que atravesar pasajes adversos durante la temporada sirve para medir la verdadera reacción del vestuario. “Nosotros estamos muy bien. Creo que el equipo también necesita a veces estas tormentas para ver de qué estamos hechos. Hoy en día estamos más unidos y hemos levantado mucho”, complementó en su declaración.

Para el comando técnico bajopontino, recuperar la fortaleza anímica del plantel resulta fundamental antes de recibir al cuadro blanquiazul. La interna celeste asume que un triunfo en casa cambiará el panorama en la tabla acumulada y les devolverá el impulso necesario para encarar las últimas fechas que restan por disputarse en el certamen nacional.

Plantel de Sporting Cristal compartieron la misa en Las Nazarenas en pleno mes morado. (FOTO: Sporting Cristal).

Finalmente, el mediocampista reiteró su postura frente a quienes deseaban ver un tropiezo del elenco cervecero en este tramo definitivo del año. “La verdad es que, como te digo, todos esperaban que Cristal caiga, pero creo que vamos a saber salir de esto. Para eso estamos”, sentenció cerrando su intervención ante la prensa deportiva local.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Sporting Cristal vs. Alianza Lima se enfrentarán este jueves 29 de octubre de 2026, por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Ambos equipos necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por el título del campeonato.

¿A qué hora está programado el Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

El partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima está programado para las 3:30 p.m. (hora peruana). En Colombia y Ecuador comenzará a la misma hora, mientras que en Bolivia y Venezuela será a las 4:30 p.m. En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil arrancará a las 5:30 p.m.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Alianza Lima?

Para ver el Sporting Cristal vs. Alianza Lima, los hinchas deberán contar con acceso a Liga 1 MAX, señal disponible mediante operadores como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV y Best Cable, según el paquete contratado. También podrán seguir el encuentro por streaming mediante las plataformas autorizadas. Asimismo, Depor ofrecerá el minuto a minuto con todas las incidencias del partido.

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