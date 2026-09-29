La selección peruana, después de caer por goleada 4-1 ante Estados Unidos en un amistoso por fecha FIFA, tendrá un nuevo examen este martes por la noche ante México, que tuvo un destacado rendimiento en el Mundial, del mismo que fue anfitrión. Los aztecas serán, sin duda, un importante termómetro para los dirigidos por el brasileño Mano Menezes.

El encuentro servirá para que ambos combinados nacionales prueben nuevos elementos de cara a las próximas competencias oficiales. México empató a un gol por lado ante Colombia solo hace unos días atrás y buscará la victoria ante la blanquirroja.

Los medios de ese país remarcaron que Perú se encuentra en proceso de renovación, por lo que parten como favoritos para quedarse con la victoria, aunque también apuntaron que la bicolor en un equipo aguerrido y siempe complicado.

En Fox Sports México calificaron a la blanquirroja como “competitivo y aguerrido”, mientras que a la selección peruana como un “cuadro competitivo y aguerrido”, Récord destacó que Mano Menezes busca “respuestas” en esta fecha doble de encuentros amistosos.

“Perú vive una reconstrucción después de quedar fuera de la Copa del Mundo 2026 y recientemente, cayendo por goleada 4 a 1 ante Estados Unidos. Ante México llega con la ilusión de mostrar su mejor futbol y en busca de respuestas que lo lleven a su mejor momento”, se lee en su artículo.

Este fue el 11 de Perú ante Estados Unidos en el último amistoso. (Foto: FPF)

Por su parte, El Financiero señaló que Perú tiene muchas cosas que mejorar para no sufrir otra goleada ante México. Además, apuntó a las posibles bajas en la bicolor para esta noche.

“El equipo dirigido por Mano Menezes tendrá que ajustar especialmente de mitad de cancha hacia adelante. André Carrillo no acudió a la convocatoria por una molestia muscular, mientras Yoshimar Yotún, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales y Jairo Vélez aparecen entre los jugadores llamados a mejorar su desempeño”, indica.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano, mientras que en México vía TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 10:00 p.m., a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 en España.

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