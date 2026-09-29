La selección de México se alista para el amistoso ante su similar de Perú esta noche en New Jersey. Sobre este encuentro fue consultado el mediocampista azteca Orbelín Pineda, quien sería considerado entre los inicialistas. En breve diálogo con Movistar Deportes, el actual jugador de los ‘Rayados’ de Monterrey destacó las virtudes de la blanquirroja, pese a estar en un proceso de renovación.

Asimismo, comentó sobre lo que busca el entrenador mexicano Rafael Márquez en este partido que, si bien es de preparación, sirve para probar nuevos elementos de cara a la competencia oficial que está próxima a iniciarse.

“El profe nos ha pedido lo que hemos estado haciendo, la base del éxito es la intensidad, concentración y creo que el pie lo tienen todos los jugadores que están aquí. Sabemos la calidad que tienen cada uno y el que juegue lo hará de la mejor manera”, declaró el futbolista de 30 años.

Por otro lado, destacó la cercanía con el capitán de la selección peruana con quien compartió vestuario e hizo historia en 2021 con la camiseta de Cruz Azul, club que levantó el trofeo en aquel año, con otro peruano como entrenador, Juan Reynoso.

“Tenemos un viejo conocido en Perú que es Yoshimar Yotún, platicamos de eso (sobre el recambio generacional), creo que todas las selecciones buscan su nuevo proceso como nosotros, y creo que todos buscamos estar a un alto nivel con todos los jugadores. La cosa es ayudarlos, acoplarlos para que puedan trascender y disfrutarlos para que aporten en este nuevo proceso. Hablé con ‘Yoshi’ ahora”, apuntó.

Perú llega a este partido, luego de caer goleador 4-1 ante Estados Unidos. Por su parte, México empató 1-1 frente a Colombia en el debut de Rafael Márquez como seleccionador.

¿En qué canales ver Perú vs. México?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. México, esta estará disponible mediante América TV y sus plataformas digitales (América tvGO), por lo que los hinchas podrán seguir los partidos tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Bicolor+ es otra opción en territorio peruano, mientras que en México vía TV Azteca, Azteca 7, Canal 5 de Televisa y TUDN. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

¿A qué hora juegan Perú vs. México?

Perú vs. México se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA, martes 29 de septiembre desde las 8:00 p.m. en el Red Bull Arena (New Jersey, Estados Unidos). El horario de inicio del encuentro Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay será desde las 10:00 p.m., a las 7:00 p.m. en México y a las 3:00 a.m. del miércoles 30 en España.

TE PUEDE INTERESAR



