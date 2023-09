La Selección Peruana continúa ultimando los detalles para el arranque de las Eliminatorias 2026, donde tendrá dos duros encuentros frente a Paraguay y Brasil –el jueves 7 y el martes 12 de septiembre, respectivamente–. Este domingo, tras haber llegado a Lima durante la noche del sábado, Renato Tapia compareció con los medios de comunicación y habló sobre este nuevo proceso clasificatorio que está por iniciar, haciendo hincapié en la importancia de tener a Paolo Guerrero en el plantel.

Aunque por sus 39 años para muchos ya no está para ser parte de la ‘Blanquirroja’, lo cierto es que el ‘Depredador’ viene demostrando en sus partidos con Liga de Quito que todavía tiene argumentos para serle útil a Juan Reynoso en esta primera fecha doble. Tapia cree lo mismo y así lo recalcó al comentar sobre su presencia en la convocatoria.

“Me parece que en algún momento se especuló que la gente no iba a aceptar bien a Paolo y me parecía una locura. Si no es el mejor, es uno de los mejores jugadores en la historia de Perú. Que se incorpore ahora es importante no solo para mí, sino para los chicos nuevos que entran también. Es un jugador con mucha jerarquía, impone mucho, no solamente en su juego sino también en su forma de ser y estoy contento de que pueda estar acá, con continuidad y siendo importante en su club también”, manifestó el mediocampista del Celta de Vigo.

El atacante formado en Alianza Lima disputará su sexto proceso hacia una Copa del Mundo y tiene grandes chances de ser titular frente a Paraguay en Ciudad del Este. Recordemos que, tras la ausencia de Gianluca Lapadula por encontrarse en proceso de recuperación después de ser operado en Italia, Reynoso convocó a tres centrodelanteros: además de Paolo, están Alex Valera y Raúl Ruidíaz.

Por otro lado, Renato Tapia también se refirió a las ambiciones que tiene en estos dos primeros compromisos. Aunque en su cabeza están los seis puntos como el escenario ideal, prefiere ir a paso a paso y no desenfocarse del duelo más próximo frente a los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto. “Todo jugador quiere ganar los seis puntos. Nosotros tenemos que ir partido a partido y primero hay que pensar en Paraguay”. acotó.

Asimismo, comentó sobre la nueva sede del encuentro del jueves, a la que espera adaptarse rápidamente para solo darle prioridad a lo que suceda en el terreno de juego. “Estoy contento y feliz de estar en este nuevo proceso. Estoy ilusionado, creo que hay muchos chicos que han llegado a sumarse, tenemos gente que también ha estado en Eliminatorias anteriores. Jugamos contra un Paraguay renovado, hay buenos jugadores y también de experiencia. Va a ser un lindo encuentro, en una nueva ciudad, pero hay que adaptarse a lo que venga”, añadió.

Finalmente, el futbolista de 28 años tocó el tema de su poca continuidad en el Celta de Vigo, donde no ha sido titular en los cuatro primeros partidos de LaLiga y solo pudo sumar algunos minutos entrando desde el banquillo. “La temporada recién comienza, se han jugado cuatro fechas, antes de eso tuve seis partidos jugados. No me preocupa tanto el tema de la continuidad, físicamente me encuentro muy bien. Si bien es cierto, un jugador siempre quiere estar jugando las más veces posible pero así es el fútbol. Han pasado cuatro fechas y he entrado en dos, así que estoy tranquilo”, puntualizó.

Renato Tapia y Paolo Guerrero disputaron juntos un Mundial en Rusia 2018. (Foto: GEC)





¿Cuándo serán los partidos ante Paraguay y Brasil?

Según el calendario propuesto por la CONMEBOL, el cual mantendrá el orden de los partidos del proceso clasificatorio a Qatar 2022, la Selección Peruana debutará ante Paraguay el jueves 7 de septiembre desde las 5:30 p.m. (horario de Perú) en el estadio Antonio Aranda, ubicado en Ciudad del Este. Recordemos que la última vez que la ‘Blanquirroja’ visitó suelo paraguayo se llevó un empate por 2-2. André Carrillo (2) anotó para el equipo de Ricardo Gareca, mientras que Ángel Romero (2) hizo lo propio para los ‘guaraníes’.

Posteriormente, los dirigidos por Juan Reynoso recibirán a Brasil el martes 12 de septiembre desde las 9:00 p.m. en el Estadio Nacional. Como marca la historia, la ‘Verdeamarela’ nunca ha perdido ante nosotros por Eliminatorias: nueve victorias y cuatro empates). La última vez que ambos conjuntos se vieron las caras en nuestra capital, el marcador fue un 2-4 a favor del cuadro que por entonces era comandado por Tite.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO