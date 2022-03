Este jueves será un día crucial para la Selección Peruana. Por la noche se disputará el duelo contra Uruguay, el cual definirá cómo quedan los últimos cupos para el Mundial de Qatar 2022, motivo por el cual el comando técnico ha previsto que se tengan en cuenta ciertas actividades para este día, a fin de llegar al 100% para el partido.

El día para los seleccionados arrancará desde temprano, aunque el desayuno está previsto para las 9:30 a.m. (hora peruana). Tras ello, se tiene prevista una charla técnica, donde se terminará de conocer cuál será el esquema táctico que aplicarán frente a los ‘charrúas’.

La hora de la merienda está programada casi una hora antes de la salida al recinto uruguayo, pues esta se tiene prevista para las 6:45 p.m. desde el hotel hacia el estadio Centenario. Eso sí, no sorprenderá que durante el traslado al coloso de Montevideo se vea la caravana de hinchas nacionales que acompañarán a la selección.

El partido de Perú vs. Uruguay se jugará desde las 6:30 p.m. (hora peruana), a la misma hora que los compromisos de Colombia vs. Bolivia, Paraguay vs. Ecuador y Brasil vs. Chile, ya que el combinado ‘cafetero’, así como la ‘Roja’, pelean punto a punto por alcanzar el último cupo o al menos estar en zona de repechaje.

Una vez culminado el cotejo, la delegación nacional partirá hacia el aeropuerto, para así retornar a Lima lo antes posible. La idea del comando técnico es preparar el siguiente partido frente a Paraguay, el cual se desarrollará este martes 29 de marzo en el Estadio Nacional.

Para que Perú llegue a la última jornada de las Eliminatorias a Qatar 2022 en zona de clasificación directa, únicamente tendría que vencer a Uruguay de visita. Si la Blanquirroja suma tres puntos, no importará si Chile da el golpe en Brasil o si Colombia supera a Bolivia en Barranquilla, el cuadro de Gareca será cuarto en la clasificación antes de recibir a la ‘Albirroja’.





