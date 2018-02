Reimond Manco: se cumplen diez años de su debut en la Selección Peruana (VIDEO)

Verano de 2008. José del Solar recién asimilaba el escándalo de El Golf Los Incas, que lo obligó a separar de la Selección Peruana a algunos futbolistas. En su (desesperada) búsqueda de armar un plantel, 'Chemo' llamó a jugadores jóvenes para llenar el vacío. Entre ellos, estuvo Reimond Manco , la gran figura de los 'Jotitas' un año antes.

El debut de Reimond Manco con la Selección Peruana

El 6 de febrero de 2008, el estadio Hernando Siles en la altura de La Paz fue testigo del primer partido de Reimond Manco con la Selección Peruana. La bicolor perdió 2-1 ante Bolivia, pero el amistoso pasó desapercibido. La gran noticia fue el ingreso de 'Rei', con la camiseta 7, a los 62 minutos en reemplazo de Sidney Faiffer. Tuvo una actuación regular, con algunas buenas jugadas.

Reimond Manco llegó a este partido luego de lo diez meses más agitados de su corta vida. En marzo de 2007, aún con 16 años, el delantero fue la gran figura del Sudamericano Sub-17, en el que Perú clasificó al Mundial de la categoría. Al ser entrenados por 'Jota Jota' Oré se les bautizó como los 'Jotitas'. Un mes después, debutó en Primera División con camiseta de Alianza Lima.

En días previos a ese amistoso, Reimond Manco ya tenía todo listo para fichar por el PSV holandés a mitad de año. Ya con la bicolor en el pecho, se esperaba que su carrera siga en franco ascenso. Las cosas no sucedieron así, y luego del segundo amistoso ese año ante Costa Rica, recién volvió a ser convocado a la Selección Peruana en 2010, cuando era futbolista de Juan Aurich.

Reimond Manco ha jugado seis partidos por la Selección Peruana, todos amistosos. El último fue ante Corea del Sur en 2013, al mando de Sergio Markarián. El actual capitán de Unión Comercio también jugó en Perú Sub 17 (2007) y Sub 20 (2009). En 2005, fue parte de la selección de Venezuela Sub 15.

La Ficha Bolivia 1-2 Perú Amistoso, 06.02.2008 Bolivia 1 Sergio Galarza; 2 Enrique Parada, 16 Ronald Raldés, 3 Limbert Méndez, 4 Abdón Reyes; 8 Rolando Rivera (17 Jaime Cardozo, 55’), 6 Leonel Reyes, 10 Limberg Gutiérrez (21 Nelson Sosa, 80’), 20 Daner Pachi (19 Mauricio Saucedo, 63’); 18 Ricardo Pedriel (5 Edemir Rodríguez, 90’), 9 Joaquín Botero. DT: Erwin Sánchez. Perú 1 Leao Butrón; 2 Amilton Prado (11 Guillermo Salas, MT), 5 Miguel Villalta, 3 Orlando Contreras, 4 Luis Hernández; 15 Michael Cevasco, 8 Juan Jayo, 17 Sidney Faiffer (7 Reimond Manco, 62’), 16 Pedro García; 10 Junior Ross (14 Johann Vásquez, MT), 9 Roberto Jiménez (18 Juan Gonzales-Vigil, 74’). DT: José del Solar. Goles Pedriel (67’), A. Reyes (87’)( BOL ); Cevasco (72’)( PER ) Tarjetas Amarillas Pedriel (69’)( BOL ); Ross (24’)( PER ) Tarjetas Rojas No hubo Árbitro René Ortubé ( BOL ) Estadio Hernando Siles – La Paz ( BOL )

Partidos de Reimond Manco en la Selección Peruana Fecha Partido Minutos Jugados Técnico 06.02.2008 Bolivia 2-1 Perú Suplente 28’ (Ingresó por Sidney Faiffer) José del Solar 26.03.2008 Perú 3-1 Costa Rica Suplente 11’ (Ingresó por Hernán Rengifo) José del Solar 04.09.2010 Canadá 0-2 Perú Suplente 27’ (Ingresó por Juan Vargas) Sergio Markarián 07.09.2010 Jamaica 1-2 Perú Titular 45’ (Salió por Jean Tragodara) Sergio Markarián 08.10.2010 Perú 2-0 Costa Rica Titular 57’ (Salió por Luis Advíncula) Sergio Markarián 14.08.2013 Costa Rica 0-0 Perú Titular 45’ (Salió por Edison Flores) Sergio Markarián

Reimond Manco fue campeón del fútbol peruano con Juan Aurich en 2011. (USI)