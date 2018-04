Renato Tapia: "Cristian Benavente sabe que lo queremos"

Renato Tapia volvió a rechazar las versiones que señalan que existen malos entendidos entre los jugadores de la Selección Peruana. El defensa dijo que Cristian Benavente sabe que es querido en el equipo y que la bicolor está más unida que nunca.

"Hubo una cuestión de mucha ignorancia. Se dijeron cosas que no tienen nada que ver con la situación, me dio un poco de cólera porque estamos haciendo las cosas bien y merecemos este éxito. El grupo se ha mantenido, es difícil mantener un nivel tan alto como lo hemos hecho y molesta que se tire a la basura todo lo que hemos hecho con un tema que no tiene nada que ver", dijo en RPP.

"Cristian Benavente sabe que lo queremos y no solo él sino todos los chicos nuevos que llegan. Eso a mí sí me molestó y me fastidió y Cristian sabe que en el grupo tiene muchos amigos. Es un tema cerrado y él sabe que no hay que hacer caso a eso y hay que mantenernos unidos", añadió el jugador de la bicolor.

Renato Tapia afirmó que el peruano no está acostumbrado a ganar y por esta razón se generan este tipo de rumores: "Lo que pasa es que el peruano no está acostumbrado a ganar, a tener el éxito y al mínimo éxito la gente empieza a buscar la mínima excusa para decir que no estamos bien. Todo esto no va a sumar. Hay que valorizar lo que hizo el equipo y que estamos más unidos que nunca"



El defensa de la Selección Peruana dijo que el equipo espera lo más pronto posible a Paolo Guerrero. "Más que como jugador lo vemos como persona y esto lo perjudica. Sabemos la clase de persona que es. Ojalá se resuelva lo antes posible y pueda jugar ya porque es lo que necesita, dijo.

