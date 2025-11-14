Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Ricardo Gareca cerró la puerta a Selección Peruana: dura crítica al actual proceso y relación con Lozano
El ‘Tigre’ negó la posibilidad de volver a la Bicolor y también tuvo un duro comentarios sobre cómo se viene desarrollando el proceso actual. Además, habló sobre su relación con Agustín Lozano, presidente de la FPF.
Aquel 15 de noviembre del año 2017 quedó marcado para siempre en la retina del hincha peruano. Perú clasificó luego de 36 años a un Mundial, tras vencer a Nueva Zelanda en el repechaje. Bajo la dirección técnica de Ricardo Gareca, se logró un objetivo tan esquivo con el paso del tiempo. Ocho años después, el presente es completamente distinto y para mayor análisis, el mismo ‘Tigre’ se encargó de explicar algunas razones del mal momento que vive la Bicolor (quedó fuera de Qatar 2022 y el Mundial 2026), en medio de un recambio generacional, impulsado desde la Federación Peruana de Fútbol (FPF).