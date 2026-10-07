Ricardo Gareca volvió a referirse a su histórico y exitoso ciclo al frente de la Selección Peruana durante una entrevista con Al Volante. El técnico argentino, quien logró clasificar a la Bicolor a una Copa del Mundo tras 36 años de sequía y disputó un repechaje continental en el siguiente proceso, repasó el gran nivel competitivo que alcanzó el combinado nacional bajo su mando: “En el 2017 estuvimos entre las diez mejores selecciones del mundo y, cuando nos fuimos, estuvimos entre las 20 mejores selecciones del mundo”, expresó el DT al recordar el mejor momento de la Selección Peruana en los últimos tiempos.

Durante la conversación, el ‘Tigre’ abordó la relación que sostuvo con la crítica deportiva e hinchada a lo largo de sus años en el banquillo nacional, destacando la apertura que siempre mantuvo en su gestión. “Los que más me criticaban tenían la puerta abierta para preguntarme de lo que quisieran”, aseguró el estratega, dejando en claro la transparencia y predisposición al diálogo con la que afrontó los momentos de mayor exigencia al frente de la Bicolor.

El estratega argentino no dudó en reafirmar el enorme cariño que conserva por el país tras su estancia de siete años en Lima. “Es un país que me encanta, es un país que la he pasado muy bien”, afirmó el entrenador, evidenciando que el vínculo afectivo con la afición y la cultura peruana se mantiene intacto más allá del tiempo y la distancia desde su partida del equipo de todos.

Asimismo, Gareca fundamentó una de las premisas clave de su filosofía durante su etapa en el Perú: la constante recomendación a los futbolistas para que den el salto al extranjero. “Si le va bien a él en el extranjero, le abría la puerta a otro peruano para que vaya”, explicó sobre su insistencia en promover la salida de jugadores hacia ligas más competitivas para potenciar a la propia selección y generar mercado para el talento local.

Ricardo Gareca fue artífica de la clasificación histórica con Perú a Rusia 2018. (Foto: GEC)

Para finalizar su repaso en este adelanto de la entrevista completa, el ‘Tigre’ volvió a elogiar las virtudes técnicas y la capacidad natural del atleta nacional dentro de la cancha. “Para mí, el futbolista peruano es muy talentoso, viste, es muy creativo. El peruano es muy creativo”, cerró el estratega, ratificando la fe que siempre tuvo en la materia prima del fútbol peruano desde el primer día que asumió el cargo de DT en la Bicolor.

Las reflexiones del técnico llegan justamente en medio del difícil presente que atraviesa el combinado patrio bajo la dirección técnica de Mano Menezes. La Bicolor viene de cerrar una alarmante gira por Norteamérica correspondiente a la última doble fecha FIFA, en la que no pudo sumar victorias tras encajar nueve goles y marcar apenas tres en cuatro presentaciones.

En el desglose de los amistosos, el elenco nacional inició con una dura caída por 4-1 frente a Estados Unidos en Orlando —donde Gianluca Lapadula anotó el descuento— y luego rescató su único empate al igualar 1-1 ante México en Nueva Jersey con gol de Jairo Vélez. Sin embargo, el rendimiento volvió a decaer al caer 2-0 frente a Canadá en Montreal y cerrar la gira con otra derrota por 2-0 ante Colombia en Miami, choque que además dejó la expulsión de Miguel Araujo.

Tras este saldo negativo, Mano Menezes volverá a reunir al plantel en la fecha FIFA de noviembre para continuar con los trabajos de corrección defensiva y colectiva. Mientras la Federación Peruana de Fútbol evalúa concretar los próximos rivales —que podrían disputarse en ciudades de altura dentro del país, con Bolivia y Costa Rica como opciones—, el recuerdo de la época dorada con Ricardo Gareca reaparece como el gran referente de competitividad que la Bicolor busca recuperar.

La Selección Peruana viene de conseguir un empate y sufrir tres derrotas en la última Fecha FIFA. (Foto: EFE)

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