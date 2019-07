Luis Advíncula debería jugar en Real Madrid en lugar de Dani Carvajal, según Germán Leguía

Terminada la Copa América 2019 en la que Perú fue finalista del certamen y tuvo a Paolo Guerrero compartiendo el podio de goleador, Germán Leguía salió a analizar el presente y futuro de los jugadores de la bicolor, pero no desperdició la chance para hablar del capitán, de Claudio Pizarro y Luis Advíncula.

"Yo he visto jugar a Dani Carvajal de lateral derecho. ¡Si él es jugador, yo soy alpinista! Luis Advíncula siendo mejor futbolista no puede estar en el Real Madrid", dijo Leguía quien además añadió que el español no tiene clase mundial y que el peruano es mucho mejor.

Durante la emisión del programa Fox Sports Perú Radio, Germán Leguía junto al grupo de panelistas hablaron de la performance de los jugadores de la selección peruana en la Copa América 2019. Y tras hablar de André Carrillo y el no haberse quedado jugando en la Premier League, hicieron la comparación con Claudio Pizarro.

"¿Por qué Pizarro llegó al Bayern Múnich y se quedó y no se pudo quedar Paolo Guerrero que para mí es más jugador que Claudio?", lanzó la pregunta y el mismo se respondió "Todo es conexión, todo es conexión. ¿Llegó al Chelsea y cuánto tiempo duro? No duró. Regresó al Bayern y ahí volvió a jugar".

Y como para redondear su idea, comparó la vuelta de Pizarro al Bayern Múnich con la llegada de Arturo Vidal al Barcelona de España.

