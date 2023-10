El arquero de la selección peruana y el mejor jugador del mundo se han enfrentado, hasta el momento, en tres oportunidades con sus selecciones. En el primer duelo, el rosarino estuvo por vencer al ‘Pulpo’ en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, pero el número ‘10′ de Argentina estrelló su balón en el poste. Ese partido se jugó en La Bombonera y terminó 0-0. El segundo encuentro fue camino a Qatar 2022, en Lima, en la victoria de la ‘Albiceleste’ por 2 a 0. Messi tuvo hasta tres ocasiones de anotar, pero estrelló dos remates al palo y uno se terminó yendo por encima del arco de Gallese.

La última vez fue en el partido de vuelta, en Buenos Aires. Lionel Messi tuvo una sola ocasión de anotar, pero el arquero peruano atajó el remate. Este martes en el Estadio Nacional, la selección peruana, con el ‘Pulpo’ cuadrado bajo los tres palos, volverá a enfrentarse al jugador del Inter Miami de la MLS. Juan Reynoso, los jugadores que salten a la cancha y todo el país espera que el golero continúe con su valla invicta para sumar frente al líder de las Eliminatorias.

¿Gallese tuvo responsabilidad en los goles de Chile?

En un sistema ultradefensivo, la idea de Reynoso es mantener fuertes las líneas de mitad de campo hacia atrás para a partir de allí construir lo demás. Resultó ante Paraguay en Asunción y frente a Brasil en Lima, aunque el gol de Marquinhos nos impidió sumar. Sin embargo, contra Chile en Santiago, eso no resultó. Gallese no tuvo responsabilidad en los dos goles de la ‘Roja’ e incluso expuso su integridad física al atajar con la cara una ocasión clara de gol del cuadro chileno. Lamentablemente, los errores defensivos y la nula producción de la bicolor pasaron factura.

Por otro lado, el equipo titular que jugó contra Chile hicieron trabajos de gimnasio y de soltura, con cargas leves, pero no se pudo apreciar a los jugadores Renato Tapia y Alexander Callens, los grandes ausentes por no estar al cien por ciento de sus condiciones. Igualmente, el cuerpo médico y técnico esperará hasta el lunes la evolución de sus respectivos estados físicos. Del mismo modo será con Carlos Zambrano, quien ayer tampoco entrenó a la par del resto de sus compañeros, pero todavía no ha sido descartado para el encuentro de este martes frente a la Argentina de Lionel Messi.

