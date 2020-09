Aldair Rodríguez ha ganado gran protagonismo en la Liga 1 con sus buenas acciones a lo largo de los partidos con Deportivo Binacional, equipo con el que salió campeón la temporada pasada. Todo esto llamó la atención de Ricardo Gareca, quien ya puso el ojo en el delantero.

La Selección Peruana arrancó con el primer microciclo de entrenamiento pensando en las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 y Aldair Rodríguez fue uno de convocados por el ’Tigre’ para estos trabajos. En conversación con RPP, el delantero se refirió a los días de trabajo en la Videna.

“Estoy contento, vine haciendo bien las cosas. Mi carrera venía en forma ascendente. Los que hemos sido llamados ha sido con justicia. Me he quedado con una muy buena impresión de los integrantes del comando técnico, ahora lo único que me queda es esforzarme para estar en las siguientes convocatorias”, señaló.

En la misma línea, el futbolista contó que tuvo la oportunidad de conocer e intercambiar palabras con Jefferson Farfán, quien no dudó en aconsejarlo durante los entrenamientos.

“Jefferson es una excelente persona. Tuve la oportunidad de conversar con él y me quedó claro que más allá del gran profesional que es muy humilde. El me dijo que siga trabajando como lo vengo haciendo, además de seguir adelante con esfuerzo”, precisó.

Todo listo para el inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

FIFA difundió este viernes el calendario oficial de las Eliminatorias Qatar 2022 para CONMEBOL. En la página oficial de la entidad deportiva se conoció todo el camino que recorrerá la Selección Peruana de Ricardo Gareca para volver a la Copa del Mundo, tras la reciente participación en Rusia 2018. Tan solo falta que se definan las horas de los encuentros.

El torneo arrancará en octubre y concluirá a finales de marzo del 2022. La Selección Peruana debutará contra Paraguay el 8 de octubre en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción. Luego, la Blanquirroja recibirá el martes 13 de octubre a Brasil en el Estadio Nacional de Lima, para cerrar la primera fecha doble de las Eliminatorias.

