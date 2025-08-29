La Selección Peruana continúa con su preparación en Videna de cara al duelo clave frente a Uruguay en Montevideo por la penúltima jornada de las Eliminatorias al Mundial 2026. Bajo la conducción de Óscar Ibáñez, el plantel nacional empezó a probar variantes pensando en un partido que definirá en qué posición quedará la ‘Bicolor’ en la recta final de la competencia. Una de las principales novedades fue el regreso de Yoshimar Yotún, quien volvió a entrenar con el grupo tras casi dos años de ausencia por lesión.

El trabajo de estos días ha tenido un carácter especial, pues Ibáñez decidió dividir al plantel en dos equipos, utilizando tanto a los convocados de la Liga 1 como a los jóvenes sparrings llamados para reforzar los entrenamientos. Esto con la consigna de completar un equipo donde aún no se unen los seleccionados que militan en el exterior.

En el primer once, Ibáñez apostó por dar protagonismo a varios sparrings que vienen destacando en el torneo local. Rafael Guzmán de Universitario, Maxloren Castro, Axel Cabellos y Mateo Rodríguez fueron las principales novedades, mostrando un despliegue interesante en el campo.

Así fue que se completó la primera oncena del día: Con Diego Enríquez en el arco; Reyes, Guzmán, García, Cabellos; en el mediocampo Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Jairo Concha; y en el tridente ofensivo Maxloren Castro, Piero Magallanes y Mateo Rodríguez, que se perfila como opción de delantero para el futuro.

Sparrings de la selección peruana.

En el segundo equipo, el seleccionador optó por una base más cercana al plantel habitual de las Eliminatorias. Se estima que dicha alineación sería la que podría sumar más minutos frente a Uruguay, incluyendo el regreso de Yoshimar Yotún, que se perfila también para arrancar desde el primer pitazo inicial.

Es así que la alineación fue la siguiente: Carlos Cáceda en el arco; Matías Lazo, Renzo Garcés, Luis Abram, César Inga; en el mediocampo, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Sergior Peña; y en el ataque Kevin Quevedo, Andy Polo y José Rivera. Si bien, Quevedo no culminó el tiempo establecido, ingresó en su lugar otro sparring Juan González Peña.

Como se mencionaba, la preocupación en la jornada fue la situación de Kevin Quevedo, quien el último jueves debió someterse a una resonancia magnética tras presentar molestias durante los trabajos en Videna. Afortunadamente, los resultados descartaron complicaciones graves y el atacante volvió a entrenar con normalidad, quedando habilitado para ser tomado en cuenta frente a Uruguay.

Si está al 100%, Kevin Quevedo tiene opciones de ser titular. (Foto: Itea)

Con estas pruebas, el entrenador empieza a delinear las alternativas que Perú podría utilizar en Montevideo. Aunque todavía no hay una formación confirmada, la idea de Ibáñez es mantener un bloque compacto en defensa y una medular más dinámica con Yotún y Peña como ejes de generación de juego.

La Selección Peruana seguirá trabajando en Videna hasta el día sábado 30 de agosto cuando viaje a Uruguay por la tarde, será allá mismo en Montevideo donde se integrarán los jugadores que lleguen de ligas del exterior. Por otro lado, lo mismo hará Carlos Zambrano que se retiró de los entrenamientos por problemas familiares.

