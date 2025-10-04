La lista de convocados de Manuel Barreto ha causado mucha sorpresa por dejar de lado a los jugadores más experimentados que estuvieron presentes en los últimos dos procesos. En cambio, eligió sumar una cuota de juventud en el plantel de la Selección Peruana que ha despertado mucha curiosidad entre los aficionados, pero con la ausencia de un jugador que era también esperado por todos, Fabio Gruber, que juega en la segunda de Alemania y que a sus 23 años es, incluso capitán de su equipo.

El cambio generacional comienza a ilusionar por la llegada de figuras nacionalizadas jóvenes que vienen destacando en Europa en sus respectivos equipos. Si bien, no significa que sean los elegidos para el siguiente proceso clasificatorio, sí será un termómetro este próximo duelo con Chile que tendrá la ‘Bicolor’.

Así como muchos han tenido la oportunidad de integrar esta lista, otros se han quedado fuera, pero ello no significa que no se mantengan a la vista del comando técnico encabezado por Manuel Barreto que sigue muy de cerca la actividad de los peruanos, uno de ellos es Fabio Gruber que en las últimas horas volvió a tener actividad en su equipo.

Fabio Gruber volvió a ser titular con Nuremberg en la Bundesliga 2. (Foto: Getty Images)

Es así que, dentro de esta incertidumbre por ver a este jugador en un próximo partido, el scout Daniel Kellerstrass que ha trabajado anteriormente para la FPF, detalló más a profundidad sobre las características del juego del futbolista de 23 años. Con un perfil polifuncional, se apunta como uno de los que podría liderar la zaga en los próximos años.

“Fabio Gruber es el central del futuro (y también del presente). Formado en las canteras del FC Augsburg al igual que Felipe Chávez. Puede jugar de central, stopper y como contención. Agresivo, fuerte, rápido, juego aéreo en ambas áreas, lectura de juego, buen pase largo y líder”, afirmó en su cuenta de X.

Por otro lado destacó que no duda en que será uno de los próximos elegidos para vestir la camiseta peruana. “No tengo dudas que será referente en la selección, y que tranquilamente va a jugar en una mejor liga en un futuro no tan lejano. Ser capitán de un equipo tan histórico como el FC Nuernberg a los 23 años no es para cualquiera”, concluyó.

Ex scout de la Selección Peruana analizó rendimiento de Fabio Gruber.

¿Qué dijo Fabio Gruber sobre jugar en la Selección Peruana?

En mayo de este año, el nacido en Alemania tuvo una conversación exclusiva con El Comercio, donde pudo revelar detalles de su acercamiento con la ‘Bicolor’. Si bien no se concretó nada, confirmó que si hubo un contacto pero no tan directo, si no a través de su representante.

“La comunicación en ese momento fue más a través de mi representante. Hubo contacto con la federación y un buen intercambio. Sin embargo, en ese momento, debido a las reglas de la 3° Liga y al calendario de partidos, una convocatoria Sub-20 fue difícil y por eso no se concretó. Pero mi agente sabe lo que sucede. Hasta ahora no ha habido un nuevo contacto, ni conmigo ni con mi agente”, indicó.

Lo cierto es que tras estos 5 meses, el interés se ha hecho más real con la llegada de Manuel Barreto, que incluso ha mandado una carta de reserva hasta su equipo, por lo que es una posibilidad para los próximos partidos de noviembre. El zaguero confesó que aunque piensa que quizá no es el momento, sería un orgullo ponerse la camiseta peruana.

“Hasta ahora no lo he pensado de forma tan concreta, ya que soy nuevo en el FC Nürnberg y quiero consolidarme aquí primero, sin pensar demasiado en el futuro. La base de todo es rendir bien aquí. Pero sí quiero dejar claro que me sentiría muy orgulloso si me convocaran. Por ahora, simplemente voy a seguir trabajando duro para desarrollarme lo mejor posible y ya veremos qué trae el futuro”, concluyó.

Fabio Gruber cumplió 23 años el 3 de setiembre del 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo jugarán Perú vs. Chile?

Luego de su última derrota por 1-0 a manos de Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias, la Selección Peruana volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Chile, en partido amistoso válido por la fecha FIFA de este mes. Dicho duelo está programado para el viernes 10 de octubre desde las 6:00 p.m. y se disputará en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Movistar Deportes por la señal de cable, disponible en los canales 003 y 703 HD de Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Movistar TV App (antes Movistar Play). Por señal abierta, el choque de verá por ATV (Canal 9) y América TV (Canal 4). Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

