Ya quisiera un político peruano tener el alto índice de aprobación de Ricardo Gareca . El técnico de la Selección Peruana se ha ganado, con justa razón, el cariño de la afición, pero el DT argentino lo único que hace es mostrar su agradecimiento .

El 'Tigre' aseguró que nunca se había sentido tan querido fuera de Argentina. "Algo así nunca me ha tocado. Después, sí, hay lugares donde también me he sentido muy querido, como en Vélez, en Talleres. Pero aquí hay un país detrás", comentó al diario La Nación.

Gareca sobre el Mundial : “Será clave nuestra personalidad”

Clasificar a Perú al Mundial después de 36 años, es la principal razón para tanto cariño, indicó el técnico de la Selección Peruana . "Me está tocando vivir una situación inédita porque todo lo que ha ocurrido despertó una gran ilusión a nivel país. La gente es muy agradecida. Pasaron tantos años sin participar de un Mundial. Quizá tanto afecto se deba a la trascendencia de trabajar en una selección, aquí la repercusión es a nivel nacional".



En la larga entrevista al diario La Nación, Ricardo Gareca descartó tener definido su futuro, el cual evaluará tiempo después.

"Por ahora, sinceramente, no me he detenido a pensarlo. No analizo ninguna posibilidad que no sea el presente de Perú y su desafío en la Copa del Mundo. El destino te pone en tu lugar en el tiempo justo. Ya tendré tiempo para pensarlo", confió.