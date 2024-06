La Selección Peruana ya se encuentra entrenando en Videna, con la vista puesta en los próximos amistosos contra Paraguay y El Salvador, programados para el 7 y 14 de junio, respectivamente. Estos partidos formarán parte de la preparación del equipo para la Copa América 2024, que se celebrará en Estados Unidos. El técnico de la ‘Bicolor’, Jorge Fossati, dio conocer la lista completa de jugadores convocados y hay varios que llegan sin ritmo de competencia ante la poca continuidad en sus clubes, por lo que buscarán ponerse a punto rápidamente para formar parte de la lista final para el certamen continental.

Paolo Guerrero

Con 40 años, Paolo Guerrero firmó por la César Vallejo y tuvo su primera experiencia jugando en el fútbol. Sin embargo, no ha tenido continuidad en este primer semestre del 2024 a causa de las lesiones y no juega desde el pasado 30 de abril ante Sporting Cristal por el Torneo Apertura. Además, solo ha jugado 9 partidos con los ‘poetas’ -entre Liga 1 y Copa Sudamericana-, marcando tres goles. El capitán de la selección peruana viene recuperándose del desgarro muscular que lo alejó de los campos de juego en el último mes y, según el técnico Jorge Fossati, llegaría bien a la Copa América.

Paolo Guerrero ya entrena con normalidad en Videna y llegaría en buenas condiciones a la Copa América. (Foto: Getty Images)





Renato Tapia

El mediocampista tuvo un inicio de año muy importante en el Celta de Vigo, siendo titular e importante para su equipo, pero las lesiones musculares le quitaron continuidad y lo dejaron fuera por varios partidos. Recién regresó en las últimas dos jornadas de la liga española, jugando 45 minutos ante Granada y solo 25 con Valencia. Renato Tapia también termina contrato con el conjunto de Galicia, por lo que llega a la convocatoria sin ritmo y con dudas sobre su futuro.

Renato Tapia. (Foto: Getty Images)





Jesús Castillo

Al ex Sporting Cristal le ha costado la adaptación del fútbol portugués. Jugó 13 partidos en total esta temporada en el Gil Vicente y no disputa un encuentro oficial desde el pasado 6 de abril en la derrota 3-0 de su equipo ante Rio Ave. Jesús Castillo no se ha podido ganar la confianza de su técnico y no salió en lista en los últimos duelos por la liga de Portugal. Sin embargo, el volante fue tomado en cuenta por Jorge Fossati para la convocatoria de los cotejos previos a la Copa América y también lo llamó en la fecha FIFA de marzo.

Jesús Castillo. (Foto: Getty Images)





Anderson Santamaría

El defensa tuvo problemas con tu técnico en Atlas, quien dejó de tomarlo en cuenta por salir expulsado en tres ocasiones en el torneo mexicano. Anderson Santamaría perdió espacio en el conjunto de Guadalajara y no juega desde el 1 de abril ante Querétaro, donde justamente recibió doble amonestación. El peruano dejó a los ‘Zorros’ y ya fue anunciado hace unos días como nuevo jugador de Santos Laguna.

Anderson Santamaría. (Foto: Getty Images)





Marcos López

Pese a que terminó jugando los últimos partidos en Feyenoord por la lesión del lateral izquierdo titular, Marcos López tuvo una temporada irregular y con muy poca continuidad. Con solo 12 partidos jugados en la Eredvisie de Países Bajos, es uno de los futbolistas peruanos en el extranjeros con menos minutos en la temporada y llegará con poco ritmo para los amistosos ante Paraguay y El Salvador. Tiene contrato con el conjunto neerlandés hasta junio de 2026, por lo que podría salir cedido la próxima temporada para tener más continuidad.

Marcos López. (Foto: Getty Images)





Diego Romero

Después de su gran 2023, donde pudo reemplazar de buena manera a José Carvallo en varios partidos, este año aún no juega ni un solo minuto con Universitario de Deportes. La llegada del uruguayo Sebastián Britos le quitó oportunidades al joven portero nacional en el cuadro crema y su futuro está en duda. Diego Romero hizo tuvo una destacada actuación con la selección peruana en el Preolímpico Sub-23, lo que llamó la atención de Jorge Fossati y lo tomará en cuenta para la Copa América.

Diego Romero. (Foto: Selección Peruana)





