El inicio del 2023 no ha empezado de la mejor manera para el entorno de la Selección Peruana. Cinco de sus convocados, que militan en el extranjero y fueron habituales en la bicolor en los últimos años, no tienen equipo y esperan definir su futuro en los próximos días para poder mantenerse en la órbita de Juan Reynoso.

Estos son Christian Cueva, Paolo Guerrero, Alex Valera, Carlos Zambrano y Alexander Callens, quienes son importantes en el proyecto de la bicolor y lo ideal es que tengan continuidad con miras a las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026, que se inician este año.

Los casos de los jugadores peruanos son diferentes, algunos tienen la posibilidad de continuar su carrera en el exterior, mientras que otros podrían regresar al torneo local. Además, hubo jugadores que quedaron libres por temas extradeportivos, por finalizar sus vínculos o incluso hay quienes buscan liberarse de sus contratos.

Cueva, Paolo y los demás que inician el 2023 sin equipo

‘Aladino en las últimas horas ha sido noticia tras confirmarse su abrupta salida del Al Fateh, club que no le cumplió el pago de cuatro meses de sus servicios y por ello quedó en situación de jugar libre. Cueva tiene una oferta formal de Alianza Lima, pero también existen otras opciones en el extranjero.

Otro futbolista del Al Fateh también está libre por inclumplimiento de pagos, es Alex Valera. Universitario no recibió el abono (segundo) por la tranferencia del delantero y ahora el atacante se encuentra recibiendo ofertas para continuar su carrera en el exterior.

Por otro lado, Paolo Guerrero, quien acaba de cumplir 39 años, no renovó contrato con el club Avaí de la Serie A de Brasil (descendió). Su nombre aparece en los medios chilenos donde indican que es opción en Colo Colo. La misma situación pasa el defensor peruano, Alexander Callens. New York City no le renovó contrato por su alto salario y por el momento esta libre. Clubes de la MLS y Liga MX lo siguen de cerca.

En la lista también aparece, Carlos Zambrano. El ‘León’ no recibió la oferta de renovar con Boca Juniors y ahora podría tener como futuro nada menos que Alianza Lima, club del cual es hincha. Finalmente, ellos se le suma Luis Abram, que mantiene contrato con Granada, pero no está dentro de sus planes para LaLiga y buscan prestarlo a Independiente o Vélez Sarsfield.





