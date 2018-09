Quiere su revancha. Cristian Benavente reconoció que, al principio, se sintió incómodo por ser llamado como reemplazante de Andy Polo en la Selección Peruana , aunque luego admitió que al darse cuenta de ser la primera opción, se sintió considerado por el comando técnico.

"Hubiera preferido que me llamen directamente, es lógico. Pero después, al pensarlo bien, había muchos jugadores a los que podían haber contactado y al primero al que lo hicieron fue a mí, así que le doy mucho valor a esto", sostuvo el 'Chaval' al Diario As.

Selección Peruana: risas, fútbol e hinchas, nada faltó en el entrenamiento de la bicolor en Holanda | FOTOS



Benavente reconoció que no tiene contacto directo con el entrenador de la Selección Peruana, pero que la comunicación con el asistente técnico de Ricardo Gareca es constante.

"El segundo entrenador (Néstor Bonillo) fue quien me preguntó si quería ir en esta doble fecha; le dije que sí y, una vez que se envió la convocatoria, supimos que el club podía decir que no y no se dio. Siempre me comunico con él", agregó.

Cristian Benavente tendrá que esperar para volver a defender los colores de la Selección Peruana, cosa que no ocurre desde que fue parte de los amistosos ante Croacia e Islandia como preparación para el Mundial Rusia 2018.

TE PUEDE INTERESAR

Miguel Araujo se unió a la Selección Peruana. (Video: Fernando Sangama)

LEE TAMBIÉN