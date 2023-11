Si hay algo que el hincha le recriminó a Juan Reynoso la pasada fecha doble fue no haber puesto a Oliver Sonne en ningún partido. Ni contra Chile ni contra Argentina. El lateral de origén danés había llegado al país con la intención de lograr su ansiado debut con la Selección Peruana, pero el técnico de la ‘sele’ no lo llegó a poner: estuvo en la banca ante la ‘Roja’ y frente a la ‘Albiceleste’ no quedó en la lista final. La justificación del ‘Ajedrecista’ fue que el defensor seguía aún en proceso de adapación.

Copiar enlace