Dentro del reto que significó prescindir de jugadores como Piero Quispe, Alfonso Barco, Jesús Castillo, Joao Grimaldo, Jostin Alarcón, Catriel Cabellos, Matías Lazo y Kenji Cabrera, ‘Chemo’ encontró en el grupo que llevó a disputar dicho certamen a la columna vertebral de la Sub 23. Es decir, futbolistas que adquieren relevancia para el entrenador y también intentan consolidarse en sus respectivos clubes. “Este equipo lo conformé con chicos que jugaron en torneo de Reservas, donde hay mayor competencia y juegan con chicos mayores. Luego, me fijo en chicos que normalmente jueguen en Primera División”, apunta Del Solar. ¿Quiénes son, por qué destacan y cuánta trascendencia adquieren en sus equipos?

🗒️ 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 🗒️



Estos son los futbolistas elegidos por José Guillermo Del Solar para representar a #LaBicolor Sub 23 🇵🇪 en el Preolímpico 2024.



¡𝑽𝙖𝒎𝙤𝒔 𝒄𝙤𝒏 𝒕𝙤𝒅𝙤! 👊🏻



📎 https://t.co/9WqRWyfLqW #UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/JRnha8xsPB — La Bicolor (@SeleccionPeru) January 15, 2024





La columna vertebral de la Sub 23

Todo equipo se arma de atrás hacia adelante y Diego Romero se ha consolidado como el arquero de esta selección. Con 22 años, fue vital para mantener invicta su portería ante Chile y tuvo cuatro atajadas que impidieron el empate del rival en el ‘Clásico del Pacífico’. Su experiencia y voz de mando pesa en la Sub 23, contagia coraje a sus compañeros y ya demostró sus cualidades cuando fue exigido. A eso se suma la experiencia que lleva consigo jugando en Universitario de Deportes, donde el año pasado disputó la Liga 1 y la Copa Sudamericana. Es más, tras el castigo a José Carvallo, Romero fue quien tapó en los ‘playoffs’ contra Corinthians, previo a los octavos de final del certamen internacional.

En defensa, aparece el nombre de Rafael Lutiger, el tercero dentro de la Sub 23 con más minutos jugados el año pasado en su club (Sporting Cristal) y cuya experiencia pesa dentro de un equipo integrado por muchos jóvenes. Mientras estuvo en la cancha ante Chile (salió por lesión), aguantó la arremetida de los atacantes rivales por su zona e intentó darle orden defensivo a la bicolor. Con 22 años y su experiencia en tienda celestes, Lutiger es clave en la primera línea; sin embargo, su dolencia en el muslo derecho lo haría perderse el duelo del miércoles contra Argentina.

En el mediocampo, Alessandro Burlamaqui (21) es el volante mixto que intenta darle salida al equipo. Es uno de los pocos jugadores internacionales con los que ‘Chemo’ pudo contar para el Preolímpico, dado que viene del FC Intercity de España, y le da esa jerarquía que hace falta en un torneo de esta magnitud. Por las bandas, destacan el capitán Emilio Saba (22) y Mathías Llontop (21), que cumplen la función de lateral-extremos en el 3-4-3 que plantea Del Solar. No obstante, Saba es quien registra la mayor cantidad de minutos jugados el año pasado con su club en esta Sub 23. El ‘capi’ destacó en ADT y este año jugará en Mannucci.

Y arriba, por experiencia y recorrido, Adrián Ascues (21) y Guillermo Larios (21) llevan la responsabilidad de conseguir el gol. El atacante de Sporting Cristal sumó pocos minutos el año pasado, pero es una opción importante para ‘Chemo’ en la Sub 23 debido a su velocidad y juego. Por su parte, Larios se ganó un lugar en Alianza Atlético y, si bien no arrancó de titular ante Chile, es el delantero con más continuidad que integra la bicolor, por encima de Juan Pablo Goicochea, Diether Vásquez y Víctor Guzmán.

Una mención aparte es para Marco Huamán (20), quien juega como lateral derecho y es el segundo jugador de la Sub 23 con más minutos sumados el año pasado (2215′ en 25 partidos jugados con Sport Huancayo). Esa trascendencia le permitió llegar a Alianza Lima, donde buscará ganarse un lugar. No obstante, Del Solar lo colocó en la banca de suplentes contra Chile y luego lo hizo ingresar al campo. Eso sí, no se descarta que pueda iniciar las acciones ante Argentina, porque el equipo necesita rotar algunas posiciones para no sentir el desgaste físico.

Futbolista Club PJ en 2023 MJ en 2023 Diego Romero Universitario 10 900′ Rafael Lutiger Sporting Cristal 30 1724′ Alessandro Burlamaqui FC Intercity 30 1599′ Emilio Saba Mannucci 28 2218′ Mathías Llontop Mannucci 17 1232′ Adrián Ascues Sporting Cristal 23 707′ Guillermo Larios Alianza Atlético 30 1603′





¿Quiénes son los más jóvenes en la Sub 23 de ‘Chemo’?

Para el Preolímpico Sub 23, Del Solar convocó a 23 futbolistas en general. De ese total, el 17% está conformado por jugadores de la Sub 18; el 31% lo integran miembros de la Sub 20 y el resto (52%) de la misma categoría del torneo. Once futbolistas son menores de 20 años, por lo que tendrán edad para disputar el próximo Preolímpico 2028. Esos datos hablan de la apuesta de ‘Chemo’, quien busca armar una selección con chicos competitivos y capacitados para pelear una clasificación al Mundial o Juegos Olímpicos. “Hay cuatro que son menores de edad. Todos están comprometidos al máximo, respetan las reglas. Se portan como profesionales”, expresa el DT.

Jhefferson Rodríguez, Brian Arias, Bassco Soyer y Víctor Guzmán son los más chicos de la Sub 23. El primero es arquero de Universitario y los otros tres son de Alianza Lima. Todos tienen 17 años, pero solo Soyer ha logrado debutar en Primera División. Lo hizo el año pasado con Alianza Lima, donde disputó cuatro partidos y sumó 58′ en total. Esa marca le ha valido para hacerse conocido y ser considerado una de las promesas de la institución. En tanto, Guzmán fue el ‘9′ titular ante Chile y no lo hizo mal. Si bien la propuesta de juego fue conservadora, intentó abrirse espacio entre centrales que son más fuerte físicamente que él. Sin embargo, su talento ha despertado el interés de Estudiantes de LP, que envió una carta de intención de fichaje al club blanquiazul.

Sea como fuere, la Sub 23 de ‘Chemo’ tiene distintos matices. Dentro de lo posible, armó un equipo que es competitivo y con una columna vertebral que sostiene la propuesta de juego. Ya se dio el primer paso, que es haberle ganado a Chile, y ahora el objetivo es sostener ese rendimiento. Con poco, esa isla creada por Del Solar intenta darle una alegría al hincha de la bicolor. Pero esto recién empieza. Lo más importante es mirar hacia el futuro.

Gol de Flores para el 1-0 de Perú vs. Chile por el Preolímpico. (Video: DSports)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR