El partido de Perú frente a Canadá no solo dejó una derrota por la mínima diferencia en el marco de la segunda fecha del Grupo A de la Copa América 2024, en el Estadio Children’s Mercy Park de Kansas City. Aparte del negativo resultado, los hinchas de la bicolor pudieron ver el regreso de Christian Cueva a las canchas. Tras ochos meses fuera del fútbol, el volante trujillano volvió a disfrutar de unos minutos de juego. Sin embargo, su vuelta al ‘verde’ tuvo un sabor agridulce por la caída ante los norteamericanos. Así lo aseguró ante los medios deportivos en zona mixta.

“Me sentí bien volviendo a las canchas. Imagínate después de tantos meses, es algo bonito. Son sentimientos encontrados que me ha llenado de mucha felicidad. Lo que me queda a mí es trabajar para sentirme bien, para sentirme que aún sigo intacto en el fútbol, y sobre todo porque el fútbol para mí es todo”, dijo el mediocampista de 32 años.

Sobre el momento en que le tocó ingresar al campo por Carlos Zambrano, Cueva señaló: “No tuve ninguna sensación de temor ni nada, solo tenía las ganas de poder empatar el partido, creo que el grupo se merecía algo más, la expulsión le pasa a cualquiera. Miguel Araujo siempre ha dado todo por la Selección”.

El próximo rival de Perú será Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. En esa línea, Cueva comentó: “Lo que queda es revertir este momento. Con el respeto que le tenemos a los rivales y con la confianza de que podemos plantarnos ante todos los rivales”.

Sobre la confianza de Jorge Fossati, dijo: “Quién no desea entrar a un partido de Copa con su selección luego de ocho meses, le agradezco mucho a la hinchada y a la gente que confía en mí. Esta situación solo puede revertirse con trabajo”.

‘Aladino’ no jugaba de manera oficial desde el mes de octubre de 2023 con Alianza Lima. En aquel partido salió lesionado y no pudo volver hasta este 2024. El volante fue convocado por Jorge Fossati, a pesar de no tener equipo. Días antes de dar la nómina oficial, ya venía entrenando junto a sus compañeros en la Videna.

Así va el grupo de Perú en la Copa América 2024





Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 Argentina 2 2 0 0 2 0 2 6 2 Canadá 2 1 0 1 1 2 -1 3 3 Chile 2 0 1 1 0 0 -1 1 4 Perú 2 0 1 1 0 1 -1 1

¿Qué resultados necesita Perú para clasificar?





Tras su derrota ante Canadá, para que la Selección Peruana avance a la siguiente fase de la Copa América 2024 necesita asegurar el segundo lugar en su grupo. Esto implica que deben cumplirse los siguientes resultados:

Perú debe vencer a Argentina en el partido de la fecha 3. Además, Chile y Canadá deben empatar, sin importar el resultado exacto del marcador.

En caso que Chile logre vencer a Canadá, Perú necesita ganar a Argentina por un diferencia mayor que la victoria de ‘La Roja’.

Si se cumplen estas condiciones, Perú y Argentina accederían a los cuartos de final. Cabe resaltar que la ‘albiceleste’ ya se insertó en la siguiente etapa y es el primero en lograrlo de toda la competencia.





¿A qué hora juegan Perú vs. Argentina?





Perú vs Argentina está pactado para jugarse el sábado 29 de junio desde las 7:00 p.m. hora local de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, el encuentro comenzará a las 9:00 p.m. En Venezuela, Chile y Bolivia, será a las 8:00 p.m., mientras que en México a las 6:00 de la tarde. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Perú vs Argentina?





DIRECTV tiene todos los derechos televisivos para transmitir la Copa América 2024 en Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, este duelo y todos los de la Selección Peruana, podrán ser vistos también por América TV. Cabe mencionar que en Argentina será transmitido por las señales de TV Pública, Telefe y TyC Sports.

Perú empezó la Copa América con un empate ante Chile. (Foto: AFP)

Calendario y resultados de la Copa América 2024

FECHA 1

FECHA 2

Perú 0-1 Canadá | 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS)

| 25 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Children’s Mercy Park, Kansas City, Kansas. (América TV y DSPORTS) Chile 0-1 Argentina | 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

| 25 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS) Ecuador vs. Jamaica | 26 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

Venezuela vs. México | 26 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | SoFi Stadium, Inglewood, California. (DSPORTS)

Panamá vs. Estados Unidos | 27 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Georgia. (DSPORTS)

Uruguay vs. Bolivia | 27 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Colombia vs. Costa Rica | 28 de junio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Paraguay vs. Brasil | 28 de junio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

FECHA 3

Argentina vs. Perú | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (América TV y DSPORTS)

Canadá vs. Chile | 29 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

México vs. Ecuador | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Jamaica vs. Venezuela | 30 de junio, a las 7:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

Bolivia vs. Panamá | 1 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Exploria Stadium, Orlando, Florida. (DSPORTS)

Estados Unidos vs. Uruguay | 1 de julio, 8:00 p.m. (horario de Perú) | GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri. (DSPORTS)

Brasil vs. Colombia | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Levi’s Stadium, Santa Clara, California. (DSPORTS)

Costa Rica vs. Paraguay | 2 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Q2 Stadium, Austin, Texas. (DSPORTS)

CUARTOS DE FINAL

Por definir vs. Por definir | 4 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | NRG Stadium, Houston, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 5 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | AT&T Stadium, Arlington, Texas. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 5:00 p.m. (horario de Perú) | State Farm Stadium, Glendale, Arizona. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 6 de julio, a las 8:00 p.m. (horario de Perú) | Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada. (DSPORTS)

SEMIFINALES

Por definir vs. Por definir | 9 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey. (DSPORTS)

Por definir vs. Por definir | 10 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (DSPORTS)

TERCER PUESTO

Por definir vs. Por definir | 13 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina. (América TV si es que llega Perú y DSPORTS)

FINAL

Por definir vs. Por definir | 14 de julio, a las 6:00 p.m. (horario de Perú) | Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida. (DSPORTS y América TV).

Este es el calendario oficial de la Copa América 2024.

