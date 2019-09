Ricardo Gareca tras la derrota: "Ecuador no nos superó en el juego"

Ricardo Gareca hizo un análisis del encuentro ante Ecuador, en el cual la 'bicolor' cayó 1-0 con gol de Erick Castillo. A pesar del resultado desfavorable, el técnico de la 'blanquirroja' aseguró que los seleccionados lucharon hasta el último momento y que el equipo rival no fue superior.

"El equipo no tuvo profundidad, pero me quedaron sensaciones buenas. Quizá hemos cometido algunos errores por las que se desencadenó la derrota. La primera situación de Ecuador es un robo de pelota en defensa con posición nuestra, no es una jugada de Ecuador", aseguró Ricardo Gareca.

" Ecuador no nos superó en juego, pero fue efectivo, llegó dos o tres veces y metió el gol. A nosotros nos faltó generar situaciones en los últimos metros", continuó.

Por otro lado, Ricardo Gareca resaltó la participación de Gabriel Costa. El futbolista de Colo Colo debutó esta noche con la camiseta de la 'bicolor' y dejó una buena primera impresión en los primeros 45 minutos que estuvo en la cancha.

Ahora la Selección Peruana deberá enfocarse en su próximo partido ante Brasil que se llevará a cabo el martes 10 de setiembre, desde las las 10:00 p.m. (hora peruana) en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California.

Perú vs. Ecuador: el 'banderazo' en Estado Unidos. (América TV)

