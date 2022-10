Esta situación podría significar un problema en la bicolor de cara a lo que será la preparación para el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026, que están pactadas para marzo del próximo año y solo falta la confirmación oficial por parte de la FIFA. ¿La razón? No tendrán entrenamiento ni competencia. En ese sentido, Depor analizó el panorama de los diez ‘foráneos’, su trascendencia en sus respectivos equipos luego del repechaje ante Australia y la posibilidad de que sean considerados para medirse contra Paraguay y Bolivia en noviembre próximo.

¿Fuera de ritmo?

Tres de los ocho jugadores del exterior que no tienen actividad culminaron su participación en la Liga MX temprano. Edison Flores y Anderson Santamaría no juegan desde el 1 de octubre, mientras que Santiago Ormeño no lo hace desde el 9. Los dos primeros militan en Atlas y no avanzaron a la Liguilla; mientras que ‘Ormedeus’ sí pudo meterse a la siguiente ronda con Guadalajara, pero quedó allí. Es decir, estarán fuera de ritmo tres meses hasta el próximo año.

A eso se suma la temporada irregular que cada uno ha tenido en sus clubes. Por ejemplo, el ‘Orejas’ llegó a Atlas en julio pasado como uno de los fichajes más resonantes del cuadro rojinegro, que era el bicampeón del fútbol mexicano, pero nunca logró sostener una continuidad. Hasta la fecha, jugó 17 partidos y solo fue titular en 5 de ellos. No pudo ganarse un espacio dentro de los titulares, tampoco logró marcar goles y su rendimiento estuvo por debajo de lo esperado. Atlas no clasificó a los playoffs y Flores no superó las expectativas que se tenían sobre él.

El caso de Santamaría es similar al de su compañero. Si bien el central no estuvo en el repechaje contra Australia, ha vuelto a la selección con Reynoso en la dirección técnica. Ahora, su performance en Atlas fue de más a menos. Estuvo en 10 de los 17 partidos posibles de los rojinegros en el Apertura y fue titular solo en 5 de ellos. ‘Santa’ tenía un puesto asegurado en julio y agosto, pero en septiembre bajó su rendimiento y perdió la titularidad. No jugó los últimos cuatro partidos de su equipo en el torneo regular.

Por su parte, Ormeño tiene un panorama diferente al de los otros dos. Su equipo sí pasó a los playoffs, pero fue eliminado en penales por Puebla el pasado 9 de octubre. Jugó 13 partidos y solo fue titular en 2 ocasiones, lo que resume una temporada sin mayores oportunidades para el delantero. Solo registra un gol en el Apertura, nunca pudo adaptarse al juego del equipo y fue expuesto a las críticas de los hinchas. Incluso, Reynoso lo llamó para jugar ante México y El Salvador, pero no lo tuvo en cuenta en ninguno de los dos partidos.

Futbolista Equipo Minutos jugados Edison Flores Atlas 699 Anderson Santamaría Atlas 744 Santiago Ormeño Guadalajara 390

En el mismo saco

Yordy Reyna y Raúl Ruidíaz no estuvieron en el repechaje pasado, pero ambos volvieron a la selección con Reynoso en el timonel. Los dos también están sin actividad desde el 9 de octubre, tras concluir la etapa regular de la MLS. Ambos jugadores quedaron fuera de los playoffs con Charlottec FC y Seattle Sounders, respectivamente, por lo que su panorama es similar al de sus compañeros. Desde entonces y hasta el próximo año estarán sin jugar 84 días con sus clubes.

A eso se suma la temporada que cada uno ha tenido para definir su presente. Reyna, por ejemplo, jugó 10 partidos y 8 fueron de titular; y Ruidíaz posee los mismos registros. Ambos también marcaron 3 goles y supieron sostener una regularidad que sirvió para ganar terreno dentro del equipo. Eso sí, la diferencia está en que la ‘Pulga’ fue de menos a más, ya que terminó jugando los últimos partidos como titular. La ‘Magia’, en cambio, bajó su nivel y cedió su lugar a otro compañero.

Futbolista Equipo Minutos jugados Yordy Reyna Charlotte FC 596 Raúl Ruidíaz Seattle Sounders 739

A tener cuidado

Los casos de Pedro Gallese, Wilder Cartagena y Luis Abram son los más recientes. El ‘Pulpo’ y ‘Wil’ jugaron hasta el 16 de octubre con Orlando City, cuando fue eliminado por Montreal en los playoffs de la MLS. En tanto, el ‘Profeta’ jugó hasta el 15 de este mes con Cruz Azul, que también cayó en la etapa de definición del Apertura de la Liga MX. En ese sentido, el tiempo de inactividad que tendrán hasta el próximo año será de 77 días.

Respecto a su presente en la temporada, el más regular ha sido Gallese. El ‘Pulpo’ estuvo en los 18 encuentros posrepechaje que Orlando City disputó en la MLS y en todos fue titular. El arquero peruano pudo mantener su portería en cero en tres ocasiones y acumuló 1620 minutos de juego. En tanto, Cartagena tiene números distintos, ya que se sumó tarde a su actual equipo y solo estuvo en 8 compromisos, de los cuales arrancó en 4. En cuanto a su rendimiento, el volante ha perdido protagonismo, no ha trascendido y juega poco.

Abram, por su parte, ha logrado sostener una continuidad en Cruz Azul, donde disputó 15 partidos y 13 fueron de titular. El defensor sufrió una lesión en septiembre que lo alejó de la titularidad; pero luego de los amistosos con la selección volvió a su club dispuesto a recuperar su lugar dentro de los once iniciales. El ‘Cementero’ logró clasificar a la Liguilla en México, pero fue eliminado en los cuartos de final. El peruano estuvo presente en los duelos de ida y vuelta como titular, por lo que su momento es bueno dentro de la cancha.

Futbolista Equipo Minutos jugados Pedro Gallese Orlando City 1620 Wilder Cartagena Orlando City 329 Luis Abram Cruz Azul 1172

A los ocho anteriores ‘extranjeros’ se les sumarán dos más después del domingo 23 de octubre. Luis Advíncula y Carlos Zambrano jugarán ese día la última fecha del campeonato argentino con Boca Juniors, por lo que luego quedarán libres. Más allá de si consiguen el título, los peruanos no volverán a jugar en lo que resta del año y eso también podría significar un problema para Reynoso. Incluso, el contrato del ‘León’ con los Xeneizes vence a fin de temporada y todavía no hay un acuerdo para renovar.

En la Videna están pendientes de la situación de sus futbolistas y la falta de competencia que tendrá. Por eso, la consigna es convocarlos para disputar los amistosos contra Paraguay y Bolivia, el 16 y 19 de noviembre. Eso sí, los clubes no están obligados a ceder a sus jugadores a las selecciones que no están clasificadas al Mundial Qatar 2022. Dependerá de la FPF dialogar con ellos y solicitar el permiso necesario para contar con la mayoría de ‘foráneos’.





