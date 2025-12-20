El futuro de la Selección Peruana ha dejado de ser una incógnita administrativa para convertirse en una carrera contra el reloj. Tras cerrar un ciclo deportivo que dejó más dudas que certezas, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha activado la fase final de su “operativo renacer”. Con la mirada puesta en la reestructuración integral del equipo, en Videna han establecido plazos definitivos para designar al nuevo estratega, entendiendo que el tiempo es un recurso que ya no se puede desperdiciar si se quiere llegar con una base sólida a las próximas eliminatorias que iniciarán después del Mundial, en el 2027.

Esta urgencia responde a una agenda internacional que promete ser exigente desde el arranque. A pesar de que el 2026 es año de Mundial y no habrá Eliminatorias, la Federación no quiere que el equipo pierda rodaje, por ello que ya ha iniciado la planificación para que se disputen partidos el próximo año.

Se conoció, en la información del periodista Gustavo Peralta, que la FPF está muy cerca de concretar amistosos de alto nivel para las fechas FIFA de marzo y junio. Los rivales serían selecciones europeas que disputarán la Copa del Mundo, lo que obligará a la ‘Bicolor’ a presentar una propuesta competitiva inmediata.

Sobre el perfil del elegido, Jean Ferrari, Director General de Fútbol, fue tajante en su última comparecencia ante los medios. Descartó de plano la posibilidad de un técnico nacional, cerrando la puerta a especulaciones sobre nombres locales. “El técnico va a ser extranjero. No estamos evaluando o no estoy evaluando en todo caso un entrenador local”, sentenció.

Dentro de la baraja de candidatos, el nombre que ha ganado más fuerza en las últimas semanas es el de Gustavo Álvarez. El técnico argentino cuenta con un cartel inmejorable tras sus exitosos pasos por el fútbol chileno, donde su capacidad para gestionar planteles y potenciar jugadores lo ha puesto en la mira de varias selecciones. Su estilo pragmático y su conocimiento del fútbol sudamericano lo convierten en una opción “segura” para una dirigencia que no quiere arriesgar con experimentos.

La segunda opción que se maneja con seriedad es la de Renato Paiva. El entrenador portugués ofrece un perfil distinto, más enfocado en el juego posicional y el desarrollo de divisiones menores, avalado por su formación en la escuela del Benfica y su paso por Independiente del Valle. Paiva gusta mucho por su capacidad docente, un rasgo fundamental para el recambio generacional que Ferrari busca implementar con urgencia en el combinado patrio.

¿Cuándo se definirá la elección?

La fecha límite ya está marcada en el calendario de Jean Ferrari y su equipo de trabajo. Según información revelada por el periodista Gustavo Peralta, enero será el mes decisivo. La FPF se ha impuesto este plazo máximo para anunciar al nuevo director técnico, con el objetivo de que el elegido tenga al menos un par de meses de planificación y scouting antes de su debut en el banquillo.

La idea es no improvisar y que el nuevo comando técnico asuma funciones con el inicio del año laboral. La elección del nuevo entrenador no solo definirá quién se sienta en el banco, sino qué identidad adoptará Perú de cara al sueño del 2030. Con rivales europeos en el horizonte y la obligación de recuperar el tiempo perdido, la FPF se juega su credibilidad en una decisión que marcará el rumbo del fútbol nacional por los próximos cuatro años.

