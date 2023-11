Quedan pocos días para que vuelva a rodar el balón en Sudamérica y de dispute una nueva fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde la Selección Peruana buscará revertir su pésimo arranque frente a Bolivia y Venezuela. En ese sentido, Gonzalo Aguirre, uno de los convocados por Juan Reynoso en su lista de selectivos de la Liga 1 Betsson, compareció con los medios de comunicación y se refirió al ambiente que vive el grupo durante los últimos entrenamientos.

El futbolista de Sporting Cristal dio detalles de los trabajos que viene realizando al mando del ‘Ajedrecista’, quien le da indicaciones respecto al control y el toque rápido para salirse de la presión del rival. Asimismo, aseguró que el grupo está unido y mentalizado en los próximos retos en este proceso clasificatorio que será durísimo.

“La sensación que hay en el grupo es muy linda, las expectativas son muy grandes, el ambiente es muy bueno. Lo que me pide Reynoso es que trabaje al máximo, que juegue simple y que trate de tomar decisión antes que me caiga la pelota, que eso me va a ayudar mucho a salirme antes de la presión y resolver más tranquilo”, comentó.

Aunque por su edad lo más seguro es que su convocatoria esté enfocada en la Sub-23 que será parte del equipo de José Guillermo del Solar que participará en el Preolímpico 2024, su estadía en la Videna le está sirviendo para adquirir experiencia, tal como lo señaló en referencia a Yoshimar Yotún. “‘Yoshi’ Yotún es un fenómeno dentro y fuera de la cancha. Más que una competencia dentro de la selección lo veo como un referente y un ejemplo para todos”, apuntó.

En lo concerniente a la reacción de la hinchada por los malos resultados de la Selección Peruana, Gonzalo Aguirre espera que el apoyo de mantenga, ya que será necesario para potenciar el tema anímico. “Estoy tranquilo porque creo que en la selección va a haber un cambio. A veces es anímico y es necesario sentir el apoyo de la gente”, manifestó.

Respecto a su presente, el jugador de 20 años habló de su temporada en el cuadro rimense y todo lo que vivió desde que llegó al club a mediados de año. Recordemos que arribó al plantel de Tiago Nunes para el Torneo Clausura 2023 proveniente de Nueva Chicago del ascenso argentino y su préstamo termina a mediados del próximo año.

“Desde el primer minuto que me tocó debutar, lo hice de la mejor manera. Por ahí tuve un pequeño traspié en mi segundo partido, pero creo que después tuve buen rendimiento cada vez que me tocó”, sostuvo. Además, no aseguró su permanencia en Sporting Cristal después de que termine su cesión. “No sé si seguiré aún en Cristal o no. Tengo contrato hasta la mitad del 2024. Ojalá me quede”, aseveró.

Finalmente, el volante nacido en Buenos Aires analizó lo sucedido en la definición por el título de la Liga 1 Betsson, en donde Universitario de Deportes se impuso a Alianza Lima con un marcador global de 3-1. “La final fue un partido de alta intensidad, en el cual hubo una diferencia bastante notoria de un equipo hacia otro. Siempre gana el que llega mejor y se define por detalles”.

¿Cuándo serán los próximos partidos de Perú?

Luego de su última derrota por 0-2 ante Argentina, la Selección Peruana volverá a jugar este mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre desde las 3:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio boliviano), se disputará en el estadio Hernando Siles (La Paz) y será transmitido por América TV, ATV, Latina y Movistar Deportes.

Posteriormente, completando la última fecha doble del 2023 –no se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año–, la ‘Blanquirroja’ recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9:00 p.m. (en horario peruano y una hora más en territorio venezolano), tendrá lugar en el estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados, a excepción de Latina.





