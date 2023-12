Luego de seis jornadas, la Selección Peruana se ubica en la última posición de las Eliminatorias con apenas dos puntos. Si no mejora, corre el riesgo de no conseguir la clasificación al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Eso sí, para el resto del proceso hay un nuevo entrenador: Jorge Fossati fue el elegido tras la destitución de Juan Reynoso. A pesar de que estamos en fiestas de fin de año, el uruguayo no pudo evitar referirse a la situación de la ‘Bicolor’ en las Clasificatorias, y resaltó que confía en lograr la clasificación a la Copa del Mundo. Asimismo, reveló que aceptó el desafío porque son seis cupos y medio para Sudamérica.

A comparación de anteriores ediciones, esta vez seis selecciones sudamericanas clasificarán de forma directa al Mundial 2026 y una irá al repechaje. En diálogo con el programa Las Voces del Fútbol, el extécnico de Universitario de Deportes dejó claro que, si no fueran prácticamente siete cupos para la Copa del Mundo, lograr que la ‘Blanquirroja’ clasifique –en su actual situación– sería una misión demasiado difícil.

“Sería casi imposible a esta altura, con ya varios partidos jugados y vas último. Evidentemente sería poco menos que una utopía, pero en estas condiciones tampoco es fácil. Yo creo que se puede, que hay chances, y vamos a tener la Copa América para trabajar y eso me da mucha ilusión porque será el tiempo que no tuvimos hasta ahora”, apuntó el DT de 71 años.

Luego, Fossati manifestó que buscará trabajar con futbolistas jóvenes, pero no descartó a jugadores que sean mayores y que demuestren en el campo de juego que están vigentes. “Es verdad que no abundan los jugadores jóvenes destacados, pero sí existen. Ahora, a mi no me importa si tiene 14 o 42, lo que me importa es que demuestre que está para jugar. Si está para jugar es elegible”, agregó al respecto.

Jorge también se pronunció sobre los entrenadores uruguayos que pasaron por la Selección Peruana. “Es tradicional en el fútbol peruano que haya técnicos uruguayos. Desde el comienzo de la historia hasta llegar a los últimos años. Sergio (Markarián) dirigiendo varios años la Selección Peruana, es uno de nuestros embajadores que salen por la puerta y te dejan la puerta abierta. Eso debería ser el norte de todos los uruguayos que tenemos la oportunidad”, añadió.

Finalmente, el DT de la ‘Bicolor’ sostuvo cómo será su plan de trabajo a partir de 2024. “Estamos en etapa de programación, porque esto fue acordado el jueves pasado. En primer lugar, tenemos pensado ir al Preolímpico, por lo menos uno de mi equipo. Y después ver si es bueno desplazarnos para ver jugadores en el exterior o quedarnos y ver la liga. Creo que podemos hacer las dos cosas”, concluyó.

¿Cuándo debutará Fossati en la Selección Peruana?

Si tomamos en cuenta las fechas FIFA, esto se dará en los partidos amistosos de marzo –en total serán cuatro pruebas, puesto que también se jugarán dos duelos más en junio–, frente a rivales aún por confirmar. Según señalo Franco Navarro Mandayo, gerente de Selecciones Nacionales de la FPF, todo está encaminado y pronto conoceremos a los países que enfrentaremos.

En lo concerniente a su estreno oficial, este será en la Copa América 2024. Perú integra el Grupo A junto a Argentina, Chile y Concacaf 5 (Canadá o Trinidad y Tobago), por lo que el primer partido en esta serie será frente a la ‘Roja’ el 21 de junio en el AT&T Stadium.





