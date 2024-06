En medio de la polémica en torno al caso de Renato Tapia y la Federación Peruana de Fútbol, una voz experimentada en la Selección Peruana se sumó para dar su punto de vista. Tras hacerse pública la postura del mediocampista de no jugar la Copa América -luego confirmado por Jorge Fossati- después de no recibir las garantías solicitadas por parte de la FPF, Juan Vargas, exjugador de la Bicolor, criticó al aún jugador del Celta de Vigo. El popular ‘Loco’ precisó que para él, la Selección siempre debe estar primero en todas sus decisiones, por encima de las de su equipo.

Juan Manuel Vargas, entrevistado a través de las cámaras de Zona Mixta, fue abordado para hablar sobre el presente de la Selección Peruana y cómo le podría ir a la Blanquirroja en esta nueva Copa América. El exlateral peruano sabe lo que es jugar este tipo de competencias, ya que en 2011 fue uno de los referentes del equipo que llevó a Perú a alcanzar el cuarto lugar en dicho torneo.

Por eso, se le consultó a Vargas sobre su visión de cómo podría desempeñarse la selección en su último amistoso previo a este torneo internacional. “Perú seguro tratará de terminar sus partidos amistosos para enfocarse a lo que se viene que es la Copa América, el objetivo de Fossati es ver a su equipo jugar bien y afrontar este torneo y llegar hasta el final. El segundo, será ir pensando en las Eliminatorias”, comentó.

La Bicolor, que comparte grupo con Argentina, Canadá y Chile, tiene como principal objetivo avanzar a la fase de grupos en este certamen deportivo. Juan Manuel confía en que esto sea posible. “Yo creo que sí. Tuve dos participaciones en la Copa América y hemos llegado al tercer puesto, creo que podemos jugar contra todos porque tenemos un buen equipo y yo creo que Perú dará la hora en este torneo”, dijo Vargas.

El profe está dando la hora, tanto como lo dejó en Universitario donde fue campeón y creo que está en la Selección por algo, si es el indicado, él va llevar el barco por un buen camino y yo le deseo lo mejor, como buen hincha que soy del equipo”, respondió el exjugador al ser consultado sobre cómo ve al equipo de Jorge Fossati después de sus últimos amistosos como entrenador de la Blanquirroja.

Asimismo, también fue consultado sobre el último caso polémico en la Selección Peruana, que es el de Renato Tapia, quien no viajó a Estados Unidos para jugar la Copa América. El exfutbolista arremetió contra el mediocampista y enfatizó que vestir los colores de Perú siempre será lo más importante. “Los temas personales no lo sé, pero yo creo que la Selección no es negociable. Jugar por la Selección y dar lo mejor es un privilegio para cualquier futbolista peruano que quiere vestir su camiseta. ¿Qué hubiera hecho? Lo que siempre hice, primero mi Selección y luego mi equipo”, aseveró.





Lo que se viene a la Selección Peruana

Tras haber jugado su último amistoso, que sirvieron como termómetro previo a su participación en la Copa América, Perú se enfoca de lleno en este certamen. En su primer partido se enfrentará a Chile, ahora dirigida por Ricardo Gareca. Este encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de este mes a las 7:00 de la noche (hora de Perú) en el AT&T Stadium, donde Perú buscará sus primeros tres puntos en el Grupo A.

Si deseas ver el famosos ‘Clásico del Pacifico’, es importante tener en cuenta que DIRECTV tiene los derechos exclusivos de transmisión para la Copa América 2024 en toda Latinoamérica. Sin embargo, en Perú, todos los partidos de la Selección Peruana, incluido este encuentro, serán transmitidos también por América TV. En el caso de Chile, el partido estará disponible en Chilevisión.

En este 2024, la Selección Peruana buscará nuevamente destacarse en una competencia donde fue competitiva en las últimas ediciones, obteniendo el tercer puesto en la Copa América 2021 y el segundo lugar en 2019. Además del rendimiento de la Bicolor en Estados Unidos, este torneo marcará el debut oficial de Jorge Fossati como entrenador, quien buscará implementar cambios en el equipo.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR